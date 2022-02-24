 美国驱逐舰穿越台湾海峡“展现印太承诺” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.02.2022

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美国驱逐舰穿越台湾海峡“展现印太承诺”

美国驱逐舰周六穿越台湾海峡。美军第七舰队表示，这展现美国对开放自由的印太地区的承诺。在俄罗斯入侵乌克兰的背景下，美方的动向格外引发关注。

Raketenzerstörer USS Mustin

美国第七舰队证实，周六例行穿越台湾海峡（资料图片）

（德国之声中文网）美国第七舰队在其官方网站上证实，勃克级导向飞弹驱逐舰USS Ralph Johnson（DDG114）周六（2月24日）"例行"穿越国际水域。

"军舰通过台湾海峡，展现美国对开放自由的印太地区的承诺。"

第七舰队发言人林格（Nicholas Lingo）在声明中表示："美军在国际法允许的任何地方飞行、航行和执勤。"

正值俄罗斯入侵乌克兰、台湾高度警惕两岸局势发展之际，美方的动向格外引发关注。

中国国防部尚未就此做出回应。

台湾国防部则表示，美国驱逐舰"航经台湾海峡由南向北行驶，通过台湾海峡北驶期间，国军全程掌握周边海、空域相关动态，状况均正常"。台湾国防部此前在周四（2月24日）晚间称，有9架次中国大陆战机进入台湾西南防空识别区活动，当天进入台湾西南防空识别区的大陆军机有：歼16战机8架次、运8技侦机1架次。

在乌克兰入侵乌克兰后，台湾社会开始出现"今日乌克兰，明日台湾"的忧虑。台湾政府目前处于高度警戒状态，担心中国可能试图利用当前局势，对台湾采取行动。迄今台湾当局并未通报中国有任何不寻常的活动。

去年美国军舰几乎每月都会穿行台湾海峡。本周六的航行则是去年11月以来的首次。

（路透社、第七舰队官网）

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