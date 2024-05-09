美国驱逐舰穿越台海 中方批美国“公开炒作”

（德国之声中文网）中国人民解放军东部战区新闻发言人李熹表示，美国海军哈尔西号导弹驱逐舰USS Halsey 穿越台湾海峡是在“公开炒作”。李熹在一份声明中宣称：“中国人民解放军东部战区组织海空兵力对美舰过航行动全程跟监警戒，依法依规处置。战区部队时刻保持高度戒备，坚决捍卫国家主权安全和地区和平稳定。”

美国第七舰队表示，哈尔西号导弹驱逐舰“于五月八日例行穿越台湾海峡，途径水域符合国际法有关航海及航空自由权的规定。”美国第七舰队的声明中称，这艘阿利伯克级导弹驱逐舰所经水域“在沿岸国家领海之外”，“哈尔西号穿越台湾海峡，显示美国致力于维护所有国家航行自由的原则，国际社会的任何成员都不应受到恐吓或胁迫而放弃其权利和自由，在国际法许可的范围内，美军会在任何地方飞行、航行和行动。”

2022年8月，时任美国众议院议长的佩罗西访问台湾，引发北京强烈不满。 图像来源: ASSOCIATED PRESS/picture alliance

美军舰只上一次穿越台湾海峡是在4月17日，此前一天，为缓解地区紧张局势，中美防长刚刚恢复了2022年11月开始中断的直接通话。2022年8月，时任美国众议院议长的佩洛西访问台湾后，中方全面叫停了同美国的军事对话。作为对佩洛西访台的抗议，中方发射导弹飞跃台湾领空，并举行了大规模军演，其中包括疑似对台湾实施海空封锁的演练。

将台湾和中国分割开来的台湾海峡宽约160公里。实行民主政治的台湾将在5月20日引来新当选总统赖清德的宣誓就职仪式。赖清德所属的民进党主张台湾保持现有的事实独立状态，并同美国及其他一些重要国家维系紧密的非官方关系。

“中国几乎每天都会向台海以及台湾周边地区派遣军舰战机” 图像来源: Mei Shaoquan/Xinhua/picture alliance

在国际贸易中扮演重要角色的、航运繁忙的台湾海峡属于国际水域，但中国则将美英等国军舰穿越台海的行动视为对中国主权的挑战。而与此同时，中国几乎每天都会向台海以及台湾周边地区派遣军舰战机，目的是让台湾的防御力量疲于应对，并对台湾两千三百万民众实施恐吓。

台湾国防部表示，截至周四凌晨六时的24小时内，共发现有23架次中国军机和8艘舰艇进入台湾周边活动，其中8架次中国军机越过海峡中线，进入台湾的防空识别区。台湾军机被迫紧急升空，台湾的导弹系统和军舰也进入戒备状态。



(美联社，法新社）

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