美国驱逐租客禁令到期 恐数百万人流浪街头

（德国之声中文网）今天凌晨（8月1日），美国一项因新冠疫情对拖欠房租者实施保护的措施到期。该规定不准将拖欠房租的家庭赶出出租房。

2020年9月新冠疫情导致美国2000万人失业，疾控中心（CDC）担心流浪人口的增加对病毒传播形成推动之势，下达紧急租户驱逐禁令，不准强制拖欠租金的租户搬迁。

为此，美国联邦政府曾为租户和房主提供了约470亿美元的资助。但房屋租赁事宜是基层事务，由各州和县市具体操作，联邦很难插手。根据美国财政部的数据，截止到今年6月，这笔资助金中只动用了不到30亿美元。

鉴于禁令到期后大批低收入者将被强制离开租屋，曾有人提议将该规定延长至今年10月18日，但美国国会众议院最终未能形成多数通过这项提案。众议院里共和党一致反对，民主党议员中有人已离开华盛顿开始度假。这个禁令自实施以来已数次延长。

白宫做出明确表态，由于缺乏法律授权，无法单方面延长对拖欠房租家庭的保护。一些民主党议员批评拜登政府在该事宜上的表现缺乏主动性。

根据一项Aspen研究所的调查，目前美国有650万个家庭没有支付房租的能力，涉及人口超过1500万。他们拖欠的房租累计超过200亿美元。

民主党参议员沃伦（Elizabeth Warren）周六（7月31日）表示，每个州现在都有无数家庭围坐在餐桌旁商量怎样逃过这一劫。另一名民主党议员布什（Cori Bush）说，流离失所的家庭，家长怎么工作、怎么看护孩子，现在还不清楚。“我们不能在全球疫情还在肆虐的情况下，把这些人变成流浪汉。”

房主协会不同意延长对交不起房租的租户继续实施保护。他们表示，已有房主因缺失租金收入而无法还贷以及支付税金及保险费等其它开支。

众议院民主党领袖佩洛希在推特发帖称，把儿童和家庭驱逐到大街上是“彻头彻尾的残忍行径”。



(路透社、法新社等)

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