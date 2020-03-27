美国颁禁令 德政府挨批 物资紧缺掣肘全球抗疫

（德国之声中文网） 周五晚间(4月3日)，美国总统特朗普下令，停止向他国出口医用防护服、N95口罩等重要防疫物资。他说，为了抗击新冠病毒，美国国内急切地需要这些物资，"我们必须拥有。"

特朗普下令的依据是美国《国防生产法案》。这部半个多世纪前的法案不久前重新被启用，总统因此获得了广泛的行政权利，能够直接指挥经济界提供国家安全所急需的资源。上周，特朗普已经据此法案要求美国国内汽车厂商改造生产线，全力供应呼吸机。

不过，特朗普的防疫物资出口禁令，存在着一些模糊之处。比如，美国厂商的海外工厂是否也要遵守这条"物资只供美国"命令？近日，柏林州内政部就爆料称，柏林警方从美国3M公司中国工厂所订购的一批口罩，在泰国曼谷转机时遭到美方拦截；但是德新社又获悉，美国3M公司本身对此事并不知情。

除了出台禁令，特朗普还向民众提出"建议"：在离开自家住所时应当遮掩口鼻。他说，美国疾控中心建议民众在公共场所自愿佩戴简易口罩，同时也应当继续保持社交距离。令人费解的是，特朗普同时又强调，戴口罩是自愿行为，"我自己就决定不戴。"

目前，美国的累计确诊病例数已经逼近30万，7000余人丧生。美国政府已经宣布，将全额承担无医保人群的诊疗费用。美国医护人员还严重缺乏必要的防疫物资，疾控中心在建议民众戴简易口罩时，也着重强调要把医用口罩留给医护人员佩戴。

防护物资紧缺德国政府挨批

在德国，具有疾控中心地位的罗伯特·科赫研究所(RKI)也在周五正式建议民众在公共场所佩戴简易口罩，并且强调了不应和医护人员争抢物资。近日，德国许多地区的医院都向社会"求救"，称医用口罩、防护服等物资即将耗竭。根据RKI研究所掌握的数据，全德国已经至少有2300名医院医护人员感染了新冠病毒，还有众多养老院、小型诊所的医护人员感染病例没能统计在内。德国医生工会"马尔堡协会"主席约娜(Susanne Johna)在接受德广联采访时就强调，口罩、防护服等物资是医护人员开展抗疫工作的基本前提，"要是最终，德国搞来了许多呼吸机，却没有足够的人手去操作他们，我们就无法赢得这场战斗。"德国卫生部称，订购的两万台呼吸机中，首批设备将于下周部署到全国各医院，数量"大概几百台"。

据估计，在今后半年间，全德国仅诊所医生就需要1.15亿枚口罩、6000万套防护服。卫生部长施潘(Jens Spahn)周五在视察了一间医疗物资仓库后表示，这"不是短跑，而是长跑"。但是，多家德国主流媒体认为，施潘此举纯属作秀，当局至今没能拿出令人信服的应对物资短缺的方案，依然疲于奔命。

在野的绿党则抨击德国经济部长阿特迈尔(Peter Altmaier)没能及时协调工业界转产防疫物资。党主席拜尔波克(Annalena Baerbock)在接受德新社采访时表示，欧洲不少企业都具备相应的生产能力，德国本应在第一时间与欧盟邻国协调组织防疫物资生产，并且为企业提供相应的保障，"协调工业界应该是经济部长的任务。"自民党联邦议会党团副主席特伊尔(Michael Theurer)也指出，许多企业都想为抗疫助一臂之力，但是却难以找到合作方，"联邦经济部必须要发挥协调作用，为企业提供支持，明确需求，并且就削减官僚主义提出建设性的方案。"

据罗伯特·科赫研究所的统计，截至周六零点，全德国已经累计有85778人确诊感染新冠病毒，突破了人口总数的千分之一。全国死亡病例也已经达到了1158起。

在感染病例已经超过中国官方公布数字时 德国民众也越来越多的戴上了口罩（资料图片）

意大利疫情出现曙光

意大利的疫情似乎已经接近了拐点。截至周五晚间，意大利确诊感染总数达到了119827人，较前一日的增幅只有4%。连日来，意大利的感染人数增幅不断放缓，按此趋势，医院每天收治的重症病人数量有望在几天内低于出院人数。不过，该国的死亡病例数量依然快速增长：周五当天又有766人病亡，全国病亡总数已经达到了14681人。

欧洲的另两个重灾区----法国和西班牙疫情依然十分严峻。法国的医院内死亡病例数字周五再次猛增588例，总数达到5097。此外，还有养老院中的6507例死亡病例。西班牙的确诊感染总数也在周六达到了近12万例，11198人丧生。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 疫情之下不忘团结 从3月底开始，德国一些联邦州开始收治欧洲其他国家如意大利或者法国的重症病人。另外，德国联邦军也派出改装的运输机前往意大利北部疫情最为严重的地区收运新冠病人。目前德国重症病房仍有一定的接诊能力。但根据德国科赫研究所所长维勒（Lothar Wieler）的表态，这种持续不了多久。德国的疫情"目前仍然处于刚开始不久的阶段"。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” “接触禁令”开始生效 3月23日 德国联邦政府宣布的“接触禁令”开始生效。要求在公共空间，最多两个人聚在一起，一家人或同住一处的人不在此限制之内。禁止在公共场所、私人场所以及公寓中举行大规模聚会、狂欢。并关闭全国所有餐馆、餐饮服务，但仍然允许送餐和取餐。"接触禁令"的第二天，北威州政府就向有关部门下达了一份对违规责任方的处罚标准，规定非家庭成员两人以上在公共场合聚集，每人将被处以200欧元罚款；聚众野餐，每人罚款250欧元；购买餐饮外卖后在距离餐馆50米范围以内"就地消费"也是违规行为，将被罚款200欧元。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 巴伐利亚率先宣布全州实行“禁足令” 巴伐利亚州3月20日宣布，从3月21日起，该州民众离开自己的家必须有恰当理由，比如上班、采购食品、就医买药、帮助他人，拜访生活伴侣等等。如果出门运动，只能一个人或者和共同生活的人一起。巴登符腾堡、莱法州等也宣布进一步限制公共生活，如不允许3人或5人以上（一家人除外）聚集在公共场所。图中为全德率先实行禁足令的巴伐利亚小镇米特泰希（Mitterteich）。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 德国总理默克尔呼吁民众齐心协力抗疫 3月18日，德国总理默克尔罕见地通过电视讲话直接向全体国民发出呼吁，将公共生活限制到最低限度。她说，新冠疫情是德国二战以来面临的最大挑战，每个个体都能通过减少公共活动，停止非必要的拜访、旅行，保持间距来做出贡献。她同时表示，政府将尽一切可能减少疫情对经济的负面影响，保护就业岗位。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 德国汽车行业面临巨大困境 鉴于新冠疫情肆虐，大众从3月13日开始关闭在沃尔夫斯堡的工厂。在德国的其它许多汽车生产商也相继宣布停产。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 步步加强防疫措施 德国宣布从3月16日8时起关闭和瑞士、奥地利、法国、卢森堡以及丹麦的边境，但货运交通以及需跨国上班的人仍不受影响。德国交通部长也宣布停止德国与中国及伊朗之间的民航交通。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 德国全境关闭中小学和幼儿园 德国哈勒市一马当先，从3月13日全面关闭了幼儿园及学校。接下来，德国所有联邦州都相继宣布，从3月16日起关闭大中小学和幼儿园，最早至4月19日复活节假期结束后再开放。欧洲范围内，全国关闭学校和幼儿园的国家包括意大利、奥地利、捷克、丹麦、爱尔兰和挪威等等。不过，各地学校仍要求学生在家学习、做功课。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 多国禁止或限制德国人入境 美国、捷克、斯洛伐克、约旦、哈萨克斯坦、蒙古等多个国家暂时禁止德国公民入境。俄罗斯、中国、塞浦路斯、乌干达等国家则要求德国来的旅客入境后必须先实行14天的隔离。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 德国16个联邦州全部出现确诊病例 此前一直保持确诊病例为零的萨克森-安哈特州10日一下子确诊了4例。4例确诊病例均为男性，年龄在20岁到42岁之间。其中3人在确诊前都去过南蒂罗尔（意大利）和蒂罗尔（奥地利）度假。至此，德国16个联邦州无一例外，全部都发现了确诊病例。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 没有观众的球赛 德国已经有多个联邦州响应联邦卫生部长施潘的号召，开始禁止千人以上的公共活动举办。德甲以及欧洲不少球赛或者延期举行，或者在没有观众到场观看的情况下举行。不过不少球迷对此表示不解和不满。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 德国境内首次出现新冠病毒死亡病例 3月9日，德国首次出现感染新冠病毒死亡病例，共计两人。一人来自于海因斯贝格（Heinsberg），另一人来自埃森。两地均位于德国人口数量最多的联邦州——北莱茵威斯特法伦州（北威州）。图为海因斯贝格县县长Stephan Pusch向媒体介绍详情。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 德国男子感染新冠病毒在埃及去世 3月8日，一名60岁的德国男子在埃及病逝。此前他同妻子一起在埃及参加尼罗河游轮游，后来因身体不适被送医并被确诊感染上新冠病毒。送医仅两天后便不治身亡。这也是疫情发生以来，首次出现的德国人死亡病例。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 疫情在德国开始蔓延 连续数日，德国国内的确诊病例数量激增。特别是在北威州，截至3月5日，确诊病例已经超过170例。2月底，德国联邦卫生部长施潘(Jens Spahn)就已经做出表示，目前的情况发生了改变，我们“正处于新冠肺炎在德国大流行的开始阶段”。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 海恩斯贝格县大量居民被隔离 海恩斯贝格县确诊的女患者是当地一家幼儿园的老师。在这家幼儿园就读的所有幼童都接受了病毒检测。海恩斯贝格县全县的学校和幼儿园都一度关闭。北威州卫生部在海恩斯贝格县最初的两个确诊病例出现后，呼吁该县所有参加过狂欢节聚会的居民主动向当地卫生部门报到并且施行居家隔离 。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 北威州一对夫妇被确诊 1月25日，北威州海恩斯贝格县（Heinsberg）的一位居民被确诊感染了新冠肺炎。这名重症患者在杜塞尔多夫大学附属医院接受治疗。他的妻子也于第二天被确诊，症状较轻。这对夫妻在确诊前两周内频繁参加社交活动，还曾参加过一场参与人数达到400人的狂欢节聚会。防疫和卫生部门无法追踪到这两名患者的感染源。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 德国侨民中出现确诊病例 2月1日，德国派遣专机从武汉撤出第一批侨民及家属，总数为124人。在莱茵兰-普法尔茨州一个德国空军基地进行隔离观察的过程中，有2人被确诊感染新冠病毒，随即被送往医院接受隔离治疗。2月中旬，根据罗伯特·科赫研究所统计的数字，当时德国境内确诊病例为16人。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 两周内确诊数增至16人 首例确诊病例出现后两周内，巴伐利亚州总共确诊14人感染新冠病毒。这些病例都同汽车零部件制造商Webasto有关联。被感染者当中有8人都是这家公司的员工。这些病例出现后，相关地区对密切接触者进行了隔离观察。

新冠病毒疫情全面爆发 德国进入“抗疫模式” 德国确诊首例新型冠状病毒感染病例 今年1月27日，德国确诊首例新型冠状病毒(COVID-19)感染病例。被感染者是汽车零部件制造商Webasto位于Stockdorf总部的一名男性员工。将病毒传染给他的是一位不久前从中国前来德国总部参加培训的中国员工。中国员工前来参加培训时并未出现明显症状。德国罗伯特·科赫研究所表示，在德国发现的感染病例是亚洲地区之外的首例人传人感染病例。



文山/任琛（综合报道）