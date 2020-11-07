美国颁布新规 对古巴汇款限制升级

（德国之声中文网）来自哈瓦那的养老金领取者赫南德斯（Lourdes Hernández）很担忧："我真不知道会发生什么 "。

本周，古巴金融机构Fincimex宣布，由于美国新的制裁措施，从11月27日起，美国金融服务商西联汇款公司（Western Union）将不得不关闭其在古巴的407家分支机构。

这是对向古巴汇款业务的一个沉重打击，而西联汇款公司是向古巴汇款的主要渠道。

美国制裁新规

上周末，美国财政部发布新规，"凡是被国务院列入古巴被禁名单的实体或者下属机构，在美国司法管辖范围内的公民和公司将不得与其进行汇款往来或者在古巴处理汇款业务。美国国务院将200多个与古巴政府或军队有关的实体和公司列入了这份黑名单。

美国国务卿迈克·蓬佩奥（Mike Pompeo）为此举解释说，汇款交易的利润迄今主要惠及古巴军方，助长了"对古巴人民的压迫"，资助了"古巴对委内瑞拉的干涉"。

古巴金融机构Fincimex公司以及万事达信用卡公司都是西联汇款公司对古巴汇款业务的合作伙伴。而Fincimex公司是古巴军方经营的GAESA控股公司旗下的Cimex公司集团的子公司。

总部位于纽约的美国-古巴贸易与经济委员会主席卡武里奇（John S. Kavulich）向德国之声表示，美国财政部针对Fincimex公司制定的新规定可以称为 "西联规定"。"这一决定将对从美国向古巴的汇款业务产生重大影响"。

"病态的仇恨"

古巴总统卡内尔（Miguel Díaz-Canel）在推特上指责美国政府对他的国家怀有"病态般的仇恨"。他说："美国坚持用新的阻挠汇款的措施伤害古巴人的家庭"。

古巴党报《格拉玛报》写道，在新冠疫情流行期间颁布的这些规定 "凸显了美国政府的冷酷无情、对古巴人民的蔑视和其机会主义嘴脸"。

美国的新制裁措施确实是在一个尤其敏感的时刻发布的：因受新冠疫情的影响，古巴的旅游业已经陷于崩溃，古巴正处于严重的收支和供应危机之中。如果来自国外的汇款中断，情况很可能进一步恶化。

赫尔南德斯（Hernández ）每月从她住在美国的三个女儿那里收到约合200美元的汇款。这在古巴已是相当多的一笔钱。这位60多岁的古巴妇女说，这笔钱是她主要的家庭收入。在古巴，她只有很少的寡妇抚恤金，"根本不够支付生活费用"。

依赖来自美国的汇款

目前，对汇往古巴的汇款数额没有官方统计数字。据总部设在迈阿密的哈瓦那咨询集团估计，三分之一的古巴家庭都有来自美国的汇款。2019年的汇款金额估计达到37亿美元。来自美国的汇款与旅游业一样，是古巴的经济支柱，也因此卷入两国政治漩涡并成为攻击目标。

赫尔南德斯抱怨说："特朗普说要切断给古巴军方的汇款，但真正受伤害的是我们这些普通的古巴人"。去年，美国就规定每人每个季度向古巴汇款不得超过1000美元。

大部分资金通过非正式渠道或私人机构进入古巴以及由旅行者带入古巴。赫尔南德斯说，"这些汇款被打入美国的一个私人账户，在古巴会有人再将汇款交给收款人。"她说，"但他们索要的手续费比西联汇款要高。"

与西联汇款相比，这种渠道的交易能避开美国国家的管控，外汇仍留在美国。赫尔南德斯说："如果不通过西联汇款，这便是唯一的途径。"自爆发新冠疫情关闭边境以来，汇往古巴的钱款估计下降了40%。

寻找替代方案

西联汇款公司则表示，愿意继续向古巴提供汇款服务。"我们正在寻找既不违反新规又能解决问题的办法"。该公司表示在此期间，将继续在美国和古巴之间运作，在古巴岛上的分支机构也将继续运营。但是该公司没有披露可以替代的解决办法。

"古巴政府可使Fincimex公司成为一个独立的实体或一个与军方脱离关系的公司。也可以让另一个机构，例如一家银行取代Fincimex公司"，美国-古巴贸易与经济委员会的卡武里奇说，然而哈瓦那肯定会等待美国总统选举的结果。卡武里奇也确信，即使是拜登政府，"也会继续奉行特朗普政府禁止与军方控制的古巴公司往来的政策。"

养老金领取者赫南德斯希望问题能得到解决。她说："目前我的生活费用是依靠来自美国的汇款，一旦没有这些钱我该怎么生活呢？这就是问题。"

©2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。