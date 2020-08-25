美国非裔示威再起 威斯康星进入紧急状态

美国非裔男子布莱克 (Jacob Blake)遭警方从背后开7枪，这让原本美国非裔人士遭到警方暴力对待的争议再次升温，威斯康星州州长埃弗斯(Tony Evers)警告示威者不要走上「损害和破坏 」的道路。
(德国之声中文网) 威士康星州的基诺沙 (Kenosha)市非裔男子布莱克 (Jacob Blake)被警方从背后开7枪的视频在周一(8月24日)到处传播。之后该市发生多起暴力抗议事件。威斯康星州州长埃弗斯 (Tony Evers)在周二(8月25日)宣布进入紧急状态。
他呼吁抗议者保持和平，同时宣布将把威斯康星州国民警卫队的人数增加一倍，从125人增加到250人。前一晚，抗议人群与执法人员发生冲突，打砸企业，并放火烧毁了几十栋建筑。
埃弗斯在一份声明中说:「我们不能允许系统性的种族主义和不公正的循环继续下去......我们也不能继续走在这条破坏和毁灭的道路上。」
布莱克恐下半身瘫痪
身中7枪的布莱克正在密尔沃基市一家医院接受治疗。他的律师说，他可能已经瘫痪。这让示威者更加怒不可遏，导致基诺沙很可能连续第三天晚上出现抗议活动。
他的律师说，警察的一颗子弹打碎了布莱克的脊柱，其他子弹损坏了他的胃、结肠、肝脏和一只手臂。他的下半身可能终身瘫痪。
社交媒体上发布的一段视频显示，手无寸铁的布莱克23日在上车时被警方连开7枪。他的另一伴布克(Lacquisha Booker)向当地电视台证实，事发时他们的三个儿子都在车上。
这起枪击事件引发了整个基诺沙的抗议活动，并很快蔓延到其他城市，包括洛杉矶、纽约和明尼阿波利斯，而明尼阿波利斯是今年夏天警察杀害弗洛伊德后非裔人士社会运动的中心。
到了25日，基诺沙当局预计会发生新的暴力事件，在县法院门前安装了临时铁栅栏，过去两晚，这里一直是警察和抗议者对抗的现场。
布莱克家族呼吁和平
布莱克的母亲杰克逊 (Julia Jackson)呼吁群众保持冷静。她说：「当我骑车经过这个城市时，我注意到了很多损害。」
「这并不能反映我的儿子或我的家庭」，她说：「如果雅各布 (Jacob Blake)知道发生了什么，像是，暴力和破坏，他会非常不高兴。」
她强调：「我真的要求你们，也鼓励威斯康星州和国外的每一个人花点时间，审视你们的内心.....在这个层面上为雅各布讨回公道......当我为我儿子的身体、情感和精神上的痊愈而祈祷时，我也一直在为我们国家的痊愈而祈祷。」
威斯康星州司法部正在对这起枪击案进行调查，至今没有公布案件的任何细节。两名涉案警员已被处以行政休假。不过，布莱克的父亲表示，他对调查没有信心。
伊利诺伊州莱克县附近的「黑人的命也是命」分会主席麦克勒莫 (Clyde McLemore)表示，示威者将在25日晚上再次出动，要求开除参与枪击案的警察，并对其进行起诉。
他说：「我们不会停止抗议，直到我们做到这一点......我不宽恕（焚烧建筑物或抢劫的行为），但我理解。这些地方有保险，会恢复原状的。」
武装抗议者反游行
数百人在25日则发起另一场游行，至少有一小群主要由白人组成的全副武装者发誓要保护他们的财产。
这群人自称是 「武装公民」，要「保护生命和财产」，他们说自己是为了保护建筑物在抗议中不会遭受到更多破坏。
前基诺沙市议员马修森（Kevin Mathewson）臀部挂着一把手枪，身上绑着一把AR-15突击步枪，他说布雷克被枪击事件让他 「感到恶心」--但他想保卫自己的社区。
他说：「有些人没有意识到，焚烧一栋楼，你是在冒着急救人员和任何可能在里面的人的生命危险。」他还说，他用武装来保护自己不被其他人用枪打死。
邹宗翰/杨威廉 (美联社、法新社、路透社)