美国限期“不卖就禁” 还有那些国家禁用TikTok?

美国和欧盟都对TikTok采取行动。全球许多国家禁用了这个中国短视频平台，短暂关闭或限制使用。对TikTok出手的有哪些国家？

（德国之声中文网）美国参议院本周通过《TikTok剥离法案》，要求中国母公司字节跳动在限期九个月内将短视频平台TikTok的在美业务出售给美国公司，否则TikTok将面临在美国被禁的命运。美国要求TikTok“分家”的理由是：字节跳动受到中国政府影响，因此可能将美国公民的敏感数据交给中国当局。字节跳动予以否认，但在美国参议院周三以压倒性票数通过法案后并由总统签署后，该法已经生效。

而欧洲围绕TikTok的讨论重点则相当不同。欧盟当局认为，TikTok容易使人成瘾，尤其是年轻用户，而且还可能以其他方式影响心理健康。作为回应，TikTok在欧盟暂停了应用程序TikTok Lite的打赏功能，该功能用实体商品的优惠券来奖励观看视频的用户。

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封禁TikTok的国家

中国邻国印度是最早限制TikTok和其他中国应用程序的国家之一。中印在喜马拉雅山共同边界发生军事冲突期间，印度禁止了TikTok等59款中国应用程序，并在2020年以保护民众数据安全为由发出永久禁令。

塔利班重新夺取政权约一年后，于2022年在阿富汗禁用了TikTok，其主要考量则是道德因素。TikTok在伊朗也无法使用。据来自伊朗的消息称，TikTok阻挡了伊朗的IP地址。事实上，伊朗的毛拉政权封锁了几乎所有主要社交媒体平台，如YouTube、X、Instagram、WhatsApp、脸书、Telegram和TikTok。

吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、尼泊尔和索马里政府也出于类似原因禁止使用该应用程序。

哪些国家“部分禁止”TikTok?

几乎所有限制使用TikTok的政府都表示是为了保护本国人民免受负面影响，包括数据滥用，疑似虚假信息或 “敌对宣传”，以及道德和心理上的不利影响。

并非所有国家都直接全面禁止使用TikTok。巴基斯坦就曾多次因不当内容暂时封锁TikTok。

多数情况下，在运营商调整内容过滤器以阻止相关内容后，该应用又被解封。例如，在俄罗斯，针对乌克兰侵略战争传播与克林姆林宫不同观点的内容。

在中国则无法使用这个“抖音海外版”应用，用户只能下载中国版抖音。

还有一些其他国家曾暂时封禁TikTok，包括阿塞拜疆在2020年与亚美尼亚就纳戈尔诺-卡拉巴赫地区（Bergkarabach）爆发冲突时，以及塞内加尔在2023年反对派政治家奥斯曼·松科（Ousmane Sonko）被捕后。

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政府机构限制使用TikTok

迄今有16个国家禁止或限制在政府公务手机上使用或安装TikTok，其中多数位于欧洲。欧盟三大重要机构欧盟委员会、欧洲理事会和欧洲议会以担心中国政府可能获得设备上的数据为由，于2023年2月底禁止员工在工作设备上使用Tiktok。欧洲议会也禁止在私人设备上使用Tiktok，如果该设备上可读取议会的电邮或者与工作网络联网。比利时、爱沙尼亚、拉脱维亚和荷兰等多个国家也仿效这一规定。

奥地利公务员在工作手机上禁止使用Tiktok。法国除禁止公务员在工作设备上使用Tiktok之外，还同时禁止使用X、Instagram、Netflix和游戏Candy Crush。理由也是安全性的缺乏以及数据保护方面的顾虑。

在美国和加拿大，联邦政府雇员自2023年初起被禁止在工作设备上安装 TikTok，多数州也出台了类似规定。

2023年3月，澳大利亚、新西兰等多国政府指示其员工从工作手机中删除TikTok。同样的情况也发生在英国、荷兰和挪威。在丹麦，TikTok禁令仅适用于国防部雇员，而在拉脱维亚则适用于外交部雇员。

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德国考虑监管

在德国，联邦政府并无原则性的规定禁止在工作手机上使用Tiktok，但政府设备上既未预装该App，也无法下载。

德国执政党正在考虑对 TikTok 进行监管，或禁止在联邦公务员的手机上使用TikTok。保守的在野党基民盟甚至呼吁完全封杀该应用程序。

但迄今为止，TikTok在德国尚未受到限制。德国右翼民粹主义政党选项党（AfD）利用TikTok吸引年轻选民尤为成功。

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