 美国际学生签证新规大转弯 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.07.2020

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时政风云

美国际学生签证新规大转弯

美国针对国际学生的签证新规定出现戏剧性的逆转。在哈佛大学和麻省理工学院(MIT)准备和美国政府就此对簿公堂时，美国相关单位决定取消这项规定，也让修习线上课程的国际学生能够安心留在美国就学。

USA Universität Harvard (picture-alliance/dpa/O. Rawlings)

哈佛大学和麻省理工学院将美国政府告上法院，请法官裁决规定是否合法。多所大专院校、大型科技公司和地方政府都表态支持。

(德国之声中文网) 美国移民和海关执法局周二宣布，特朗普政府已经放弃了一项拟议中的规则，即如果国际学生今年秋季的大学课程完全在网上进行，他们就必须离开美国。

该政策将禁止在美国的国际学生在今年秋季在网上修读所有课程，而且不会向修读全在线课程的学生发放新签证。已经在美国的学生如果不转学或不自愿离开美国，将面临被驱逐出境的命运。

哈佛大学和麻省理工学院(MIT)都对特朗普政府的决定提出诉讼，认为该政策非法，而且与联邦移民官员之前的指导意见相矛盾。 

美国马萨诸塞州地区法官博鲁斯 (Allison Burroughs)表示，美国政府以及哈佛大学和MIT已经达成和解，该规则将不再施行。

逆转后的反响

美国移民当局曾告诉各高校，如果今年秋季计划开办的课程全是在线课程，必须在7月15日之前通知政府。

这项政策在上周发布后，很快引起了美国高等院校的强烈反弹，200多所院校签署了支持哈佛大学和麻省理工学院提起诉讼的法庭意见书。

这些高校表示，该政策将使学生的安全受到威胁，并损害学校的财务状况。至少还有7间学校和其他州提出了反对该政策的诉讼。

美国移民官员则认为，该政策符合现有法律禁止国际学生完全在线上课的规定。

邹宗翰/杨威廉 (路透社、法新社、美联社)

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