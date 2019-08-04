美国阻止直布罗陀释放伊朗油轮

（德国之声中文网）英国在其飞地--直布罗陀扣压的伊朗"格蕾丝一号"油轮或许不会很快被归还。美国要求继续扣压该船。直布罗陀当局通报说，美国司法部提出了一份相关申请。通报称，华盛顿列出了一系列指控，直布罗陀将评估这些指控。

此前，外界曾预期，"格蕾丝一号"会很快被放行。《直布罗陀纪事报》报道说，美国司法部的申请在"格蕾丝一号"预定放行前数小时方抵达。该船船长和另外3名船员此前已被释放。今天下午，最高法院将重议该案。

据称违反欧盟制裁规定

上月初，"格蕾丝一号"在直布罗陀沿海海域被英国海军阻止继续航行。从那以后，因涉嫌向叙利亚运输原油，从而违反了欧盟的制裁规定，该船一直被扣压。德黑兰反驳了指控。两星期后，作为报复，伊朗革命卫队以违反航海法为由，在霍尔木兹海峡扣压了一艘英国油轮。伊朗后来建议交换释放这两艘油轮，遭英方拒绝。

凝炼/洪沙（德新社、路透社）

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