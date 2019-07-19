 美国防长考虑在亚洲部署中程导弹 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.08.2019

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时政风云

美国防长考虑在亚洲部署中程导弹

华盛顿正式退出《中导条约》（INF）翌日，新任五角大楼负责人马克·埃斯帕（Mark Esper）周六（8月3日）称，他倾向于在相对较快的时间内在亚洲部署陆基中程导弹。

USA Mark Esper soll neuer Verteidigunsminister werden (Getty Images/C. Somodevilla)

（德国之声中文网）埃斯帕的这番表态有可能增加人们对军备竞赛的忧虑、加剧与中国关系的紧张度。

正在悉尼访问的这位美国防长是在接受随行记者提问时作以上表态的。在被问及他是否考虑在亚洲部署此类导弹时，他说，"是的，我会愿意的。"有记者问，是否已有部署中程导弹的时间表，埃斯帕回答，"我会愿意在数月内……不过，这些事情所需要的时间会比你期待的更长些"。

本周五，美国正式退出美俄《中导条约》。多年来，华盛顿指控莫斯科违反该条约；克里姆林宫则予以否认。

当天， 美国一名高层人士指出，部署此类导弹需要多年。

预计未来数周内，五角大楼将试验陆基巡航导弹；今年11月将试射中程弹道导弹。两项试验均使用常规弹头，而非核弹头。

美国和前苏联于1987年签署的《中导条约》全面禁止生产、部署、使用射程在500至5500公里之间的陆基弹道导弹和巡航导弹。

China Kurzstreckenrakete DF-16 (picture-alliance/dpa/G. Jinfh)

中国未曾受到《中导条约》的约束，近年来研发了DF-16等多种新型中程导弹

多年来，美国官员一直警告说，面对中国在陆基导弹领域的巨大进展，美国已处于落后态势，而囿于美俄之间的这一条约，五角大楼碍难竞争。

美国迄今能依靠从舰艇或战机发射中程导弹的能力来取得对华平衡。不过，赞同美国保持陆基导弹能力的负责人士指出，部署陆基中程导弹是阻止中国人动用其强大陆基导弹部队的最佳途径。

在谈到亚太地区局势时，埃斯帕说，他未看到正出现军备竞赛。美国防长认为，美国正在采取积极措施发展军力，从而保护欧洲以及亚太地区。他表示，在未作出决定前，美国理论上可以在关岛这样的地方部署易于隐蔽的车载常规导弹。

埃斯帕没有说明，他考虑在亚洲的什么地方部署导弹。不过，预期他将在此次亚洲之行中会晤该地区多名领导人。

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经历了6个月的过渡期后，美俄之间的《中程导弹条约》8月2日正式失效。欧洲方面现在尤其担心，核大国之间有可能掀起新一轮军备竞赛。德国外长马斯呼吁，新的裁军条约，必须也囊括中国。 (02.08.2019)

国际反核武组织本周四称，美国自宣布退出《中导条约》后已经签订了价值10亿美元的导弹合同。 (02.05.2019)

在慕尼黑安全会议上各位政要的发言讲话仍然绕不开中国。《中程导弹条约》虽已被美国抛弃，但默克尔却呼吁中国作为崛起的军事大国也应接受裁军约束。中国并没有参与的打算，国务委员杨洁篪还批评美国在华为的问题上使用“技术霸权”。 (16.02.2019)

作为美俄之间一项重要的裁军协定，《中导条约》已经确认失效。如今，多方把目光转向了从未加入过该项协定的中国。 (05.02.2019)

要想拯救美、俄均已宣布将退出的限制中程核导弹的《中导条约》，还有半年的时间。而莫斯科显然已经在为该条约的“身后事”做准备了。 (05.02.2019)

本周五，美国正式宣布退出冷战时期与当时的苏联签署的《中程导弹条约》。周六，俄罗斯也宣布退出这一条约，并同时宣布研发新型超音速导弹。 (02.02.2019)

亚洲之行

埃斯帕此度出访亚洲，距离其前任马蒂斯巡访亚洲仅仅相隔几个月。这被认为体现出五角大楼对亚太地区的重视，并且释放出对抗中国的一个信号。

在澳大利亚，埃斯帕和美国国务卿彭佩奥分别会晤其澳大利亚同行。相关会晤正值西方对中国在太平洋地区的影响力忧虑增加之际。

除中国问题外，美国退出中导条约对亚洲的影响、朝鲜新近导弹试射也有可能成为相关会谈以及埃斯帕此行的重要议题。

美国总统特朗普周五有意淡化朝鲜8天内3次试验短程导弹的危险性，称此类试验未违反他和金正恩之间达成的协议。

埃斯帕也会向亚洲盟国提出关于参与美国领导的霍尔木兹海峡护航使命的问题。

今年6月，在指控伊朗要为在敏感海域--霍尔木兹海峡的油轮袭击事件负责后，华盛顿首次提出邀请所有盟友和伙伴参与多边使命，加强波斯湾通航安全。

本周四，日本表示，不会派舰加入美国领导的多国海上联军，但可考虑派出巡逻机。

在谈到其它国家是否会响应美方的海上动议时，埃斯帕称，他相信，未来数天将获得某些通知，会看到一些国家开始响应。

凝炼/洪沙（德新社、路透社）

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