美国防长批北京拒绝对话 中国：责任在美方

（德国之声中文网）美国国防部长奥斯汀周六（6月3日）批评中国不愿参与军事危机管理，此前北京方面拒绝了他与中国国防部长进行会面的正式邀请。

奥斯汀在新加坡举行的亚洲防务峰会"香格里拉对话"上表示："我深感关切的是，中国不愿更认真地参与探讨我们两国军队之间更好的危机管理机制。"

奥斯汀周六与中国国防部长李尚福在香格里拉对话的开幕晚宴上首次握手并简短交谈，但这次互动并未达到五角大楼对更具"实质性交流"的期望。新加坡《联合早报》报道，两人虽被安排在同桌，但握手后就坐到自己的座位。同桌的还有新加坡代总理黄循财、印度尼西亚防长普拉博沃、澳大利亚总理阿尔巴尼斯等。

今年以来，华盛顿与北京之间的紧张局势因台湾和中国间谍气球事件等问题上不断升级。

美国防长目前正进行亚洲之行，此前他访问了日本，之后还将访问印度。美国高级官员希望通过加强在该地区的联盟和伙伴关系以对抗北京。

奥斯汀周六在香格里拉对话以"印太地区的共同愿景"（A Shared Vision for the Indo-Pacific）为题发表演说称，美国不会容忍中国对其盟友和伙伴采取的"胁迫和欺凌"，同时向北京保证，美国将致力于维持台湾现状，并更倾向于对话而非冲突，将继续"坚决反对任何一方对现状做出单方面改变"。

他警告称，"台海冲突将是毁灭性的"，并且会以"我们无法想象的方式"影响全球经济。"冲突既不是迫在眉睫也不是不可避免的。"

他强调，美国不寻求冲突或对抗，"但面对欺凌或胁迫，我们不会退缩"。

奥斯汀在讲话中也谈到与中国缺乏沟通的问题。他表示："美国认为，与中国保持沟通渠道至关重要，特别是在我们的国防和军事领导人之间。" "我们越多地交流，就越能避免可能导致危机或冲突的误解和错误判断。"

"在晚宴上的友好握手不能代替实质性的互动。"

中国：两军关系面临困难责任在美方

美国曾邀请李尚福在峰会期间举行两国防长会晤，但遭到北京拒绝。中国外交部部发言人毛宁5月30日在例行记者会上回应相关问题时表示："中美两军对话面临困难的原因美方是清楚的。"

在新加坡出席香格里拉对话的中国代表团周六也立即反驳奥斯汀的言论。中共中央军委联合参谋部副参谋长景建峰表示，当前中美两军关系面临困难，责任在美方，"美方的一系列错误言行，没有为两军的沟通交流创造条件，营造氛围"。

景建峰还称，美方虚化掏空一个中国原则，强化与台湾地区官方往来，纵容台独分裂活动，提升向台湾出售武器的数量和性能，频繁穿航台湾海峡，炫耀武力，拉拢他国插手台湾问题。他也重申，台湾问题事关中国核心利益，容不得任何妥协退让，解放军"全时待战、随时能战"。

中国国防部长李尚福将在周日在会议上发表讲话。2018年，他因购买俄罗斯武器而受到美国政府制裁，但五角大楼表示这并不妨碍奥斯汀与李尚福进行会晤。 中国代表团成员表示，取消制裁是与奥斯汀进行实质性对话的前提之一。

（美联社、法新社）

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