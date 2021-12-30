美国防长奥斯汀感染新冠隔离

（德国之声中文网）美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）周日（1月2日）称，他的新冠检测呈阳性，但症状较轻，目前居家隔离。

奥斯汀周日晚间发布的声明称，本周他将"在可能的范畴内"通过在线视讯方式参加重要会议和讨论。其他需要的场合，则将由国防部副部长希克斯（Kathleen Hicks）将代为出席。

奥斯汀提到，他最后一次会晤拜登总统是在去年12月21日，当天一早做的新冠测试为阴性。过了一周多之后，他才初次出现症状。

奥斯汀表示，他已将检测阳性的消息通知了自己的领导团队和总统，已开始对过去一周里与他有过接触的工作人员进行追踪和检测。

68岁的奥斯汀称，他已完整接种了两剂疫苗并在去年10月打过加强针。在新年休假期间感觉到有关症状之后，他在上周日做了检测。他表示将按照美国疾控中心（CDC）颁布的标准建议在家继续隔离5天。

他还强调，"疫苗是有效的，并将继续是我们军队工作人员（上岗）的医疗要求。我依然鼓励每个有条件接种的人打加强针。这是一个个人意愿的问题。"

去年10月，拜登内阁的另一位成员--国土安全部部长马约卡斯（Alejandro Mayorkas）也曾被检测出新冠阳性。

观看视频 02:57 接种疫苗却感染？疫苗突破问题日益浮现

（美联社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。