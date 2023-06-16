美国防长：乌克兰有足够的反攻能力

（德国之声中文网）俄罗斯当局称，该国西部靠近乌克兰边境的库尔斯克地区，一家纺织厂的仓库因无人机袭击而烧毁。据媒体报道，一座行政大楼首先被击中，火焰从那里蔓延到仓库，没有人员伤亡。

自发动侵略战争以来，俄罗斯几乎每天都在攻击乌克兰的城镇，包括使用无人机和导弹。而近几个月来，库尔斯克、布良斯克和别尔哥罗德等俄罗斯边境地区也越来越多抱怨来自乌克兰方面的攻击，甚至首都莫斯科也成为无人机攻击的目标。不过，基辅官方没有承认参与了这些攻击。

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五角大楼认为乌克兰有能力进行反攻

美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）在布鲁塞尔北约总部与乌克兰以及西方盟友会晤后说，尽管在初期遭遇损失，但乌克兰仍有足够的战斗力来进行反攻。

奥斯汀补充说，在这场战争中，双方都会有战损，重要的是基辅有能力修复受损的装备。这位美国防长说：“我们将继续向乌克兰提供其所需要的物资，以取得成功。” 在美国主导下，所谓的乌克兰联络小组的大约50个国家在布鲁塞尔开会，讨论了为乌克兰提供进一步武器供应的问题。

谈到可能被莫斯科俘获的豹式坦克的视频，奥斯汀说：“我想俄方已经从十个不同的角度向我们展示了同样的五辆坦克1000次。”

美国参谋长联席会议主席米利（Mark Milley）说，现在对乌克兰的反攻会持续多久做出任何评估都为时过早。

四个北约国家向乌克兰提供防空导弹

乌克兰正在从四个北约国家获得数百枚额外的防空导弹，用于对俄罗斯的反攻和保护关键基础设施。美国、英国、丹麦和荷兰在布鲁塞尔举行的协调军事援助的国际联络小组会议后宣布，这些防空导弹将用于解决乌克兰最紧迫的防空需求。

这些国家表示，短程和中程导弹的交付已经开始，应会在几周内完成，并称此举对于确保乌克兰反攻的成功是必要的。

泽连斯基认为乌克兰正在迈入欧盟和北约

乌克兰总统泽连斯基对欧洲议会支持乌克兰加入北约和欧盟表示高兴。他在6月15日的视频讲话中说，欧洲议会通过了一项强有力的决议，支持乌克兰人民的“欧洲以及欧洲-大西洋愿望”。他还称，现在有对欧盟各国领导人的明确呼吁，为乌克兰加入欧盟确定一个路径。

欧洲议会早些时候曾呼吁北约，为乌克兰在战争结束后加入该西方国防联盟铺平道路。在斯特拉斯堡通过的一项不具法律约束力的决议称，加入程序应在战争结束后开始，并尽快完成。425名欧洲议会议员投了赞成票，38人反对。42人弃权。在正式加入北约之前，欧盟和北约应制定一个安全保障的临时框架，这应在战后立即实施。

联合国专家指责俄军实施酷刑

联合国专家指责俄罗斯军队普遍存在酷刑现象。多位联合国专家在日内瓦发表的一封写给俄罗斯政府的信中说，乌克兰平民和战俘正在遭受酷刑，包括电击和模拟处决。酷刑还被用来逼供和惩罚被指支持乌克兰军队的人，给受刑者带来内伤、骨折、中风和心理创伤。

联合国的俄罗斯军事专家认为，俄军的这种暴行至少是受到俄罗斯国家容忍的，甚至是由官方命令的。莫斯科政府则否认了有关折磨战俘、攻击乌克兰平民的指控。

此前，也曾有过针对乌克兰方面对战俘实施酷刑的指控。

泽连斯基：乌克兰已经准备好加入北约

美国：俄罗斯的石油收入骤降

据美国政府称，俄罗斯的石油贸易收入在今年前五个月暴跌了近一半。美国财政部副部长阿德耶莫（Wally Adeyemo）在智库“新美国安全中心”在华盛顿举办的活动上解释说，尽管俄罗斯现在出口的原油比其对乌克兰的侵略战争开始时要多，但其销售收入与上一年相比下降了50%。阿德耶莫补充说，俄罗斯现在赚的钱更少，因为俄罗斯的石油与其他国家的石油相比，有25%的折扣，他这里指的是俄罗斯石油的价格上限。

鉴于俄罗斯对乌克兰的侵略战争，西方在2022年12月初对俄罗斯原油实行每桶60美元的价格上限。此外，俄罗斯石油产品的价格上限也在近期开始生效。

普京：今年俄罗斯经济增长可能达到2%

与此同时，俄罗斯总统普京则淡化西方制裁对俄罗斯经济的影响。据路透社报道，普京6月16日在圣彼得堡国际经济论坛上表示，今年俄罗斯GDP增长可能达到 2%，将从去年面对西方全面制裁的收缩中恢复、反弹。



截肢之后 他又回到战场

（路透社，德新社，法新社）

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