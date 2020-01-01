 美国防部: 伊朗革命卫队圣城旅首领确认死亡 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.01.2020

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时政风云

美国防部: 伊朗革命卫队圣城旅首领确认死亡

12月底美国对伊拉克巴格达机场发动的空袭当中，伊朗伊斯兰革命卫队的精锐部队“圣城旅”（Quds Force）指挥官卡西姆·苏莱曼尼（Qassim Soleimani）确认死亡。这个消息很可能就此撼动中东的政局。

Irak Qassem Soleimani (picture-alliance/AP Photo/Office of the Iranian Supreme Leader)

(德国之声中文网) 美国国防部周五证实，在美国对巴格达展开空袭的行动当中，伊朗伊斯兰革命卫队的精锐部队"圣城旅"（Quds Force）指挥官卡西姆·苏莱曼尼（Qassim Soleimani）确认丧生。伊朗国家电视台引用伊斯兰革命卫队的声明，也证实了这个消息。

美国将袭击巴格达并且造成苏莱曼尼死亡这件事情称为「防卫性行动」。国防部在声明中说: 「空袭的本意是吓阻将来伊朗可能采取的攻击行动。」

伊拉克准军事组织「人民动员」(PMF)一开始宣称，在美国空袭巴格达国际机场事件中遇难的是他们的五个成员以及两名「贵宾」。但之后他们发出正式声明证实，伊拉克准军事组织「人民动员」(PMF)的副司令穆罕迪斯(Abu Mahdi al-Muhandis)在空袭中丧生。

Bildkombo Irak Abu Mahdi al-Muhandis Schiiten-Miliz und General Qassem Soleimani Revolutionsgarden des Iran (Reuters)

图左为穆哈迪斯，图右为苏莱曼尼

苏莱曼尼作为伊朗伊斯兰革命卫队的一支特种部隊「圣城旅」的指挥官，是伊朗最有权力的人之一，独力负责伊拉克、黎巴嫩、叙利亚、叶门的区域军事政策。而穆罕迪斯则是被伊拉克制裁的「人民动员」(PMF)组织中，什叶派民兵组织真主党旅(Kaitab Hezbollah)的首领。

德国之声的记者温特(Chase Winter)说，苏莱曼尼和穆罕迪斯的死亡激化了整体局势，不仅可能会在伊拉克引发战争，就连伊朗都可能被迫直接或是间接的做出回应。

12月29日，美军空袭了什叶派"真主旅"（Kataib Hisbollah）民兵武装在伊拉克和叙利亚的设施，造成25人丧生，50人受伤。12月31日，数百名伊拉克抗议者在巴格达冲击了美国大使馆，抗议美国发动空袭。

罗法/杨威廉(美联社、路透社、德新社、法新社)

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