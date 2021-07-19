美国防部长访东南亚 强化关系与中抗衡

美国国防部长奥斯汀启程前往东南亚，作为首位访问东南亚的白宫内阁成员，他在飞往新加坡途中，宣誓任命拜登政府的中国问题专家拉特纳为国防部印太安全事务助理部长。
（德国之声中文网）美国国防部长劳埃德·奥斯汀（Lloyd Austin）是拜登政府中首位访问东南亚的阁员，将会访问新加坡丶越南及菲律宾。此行除了要对抗中国，还要强调华盛顿对与该区域关系的重视。路透社称，美国近年来将对抗中国作为国家安全政策的核心，拜登政府称与北京的竞争是本世纪「最大的地缘政治考验」。
不过，在拜登上任半年后，东南亚国家仍在试图了解拜登的战略细节，以及他与印太地区在经济丶贸易和军事交往的具体计划。奥斯汀抵达新加坡後，27日出席俗称「香格里拉对话会」的亚太安全峰会，并发表主题演说。
奥斯汀访东南亚的行程是在美国副国务卿谢尔曼（Wendy Sherman）周日和周一首次访华之后展开，并与国务卿布林肯（Antony Blinken）访问美国重要盟友印度的同时展开。
奥斯汀27日在新加坡的演讲以及在越南和菲律宾的会议中，将会谴责中国在南海的侵略行为，并强调保持该地区自由和开放的重要性。
多名专家指出，奥斯汀东南亚之行非常重要，因为这表明了东南亚区域是拜登努力的关键部分。华盛顿智库战略与国际研究中心的资深东南亚问题专家格里戈瑞·波林（Gregory Poling）说，「美国确实理解这个区域很关键，派人访问该区域就是美国战略中重要部分」
一名不愿透露身份的亚洲外交官对路透社指出，拜登政府在处理完其他如与俄罗斯和欧洲的关系等问题后，现在似乎更坚定地把重点放在亚洲。
事实上，奥斯汀原本计画6月访问东南亚，并在新加坡举行谈话，但由于新加坡的新冠疫情限制而被迫延期。
奥斯汀在飞往新加坡的军机上，宣誓任命伊利·拉特纳（Ely Ratner）担任美国防部印太安全事务助理部长。美国国防部网站25日发布新闻稿称「这可能是有史以来最快的国防部长助理宣誓仪式」，并提及，拉特纳曾经领导美国国防部的中国特别组。
根据拉特纳曾任职的华盛顿智库新美国安全中心（CNAS）网站显示，拉特纳是拜登的长期助手，在拜登担任参议员时就已经是他的幕僚。2015年至2017年担任时任副总统拜登的副国家安全顾问，并于2011年至2012年在国务院的中蒙事务处任职。
奥斯汀对拉特纳的新职位表示欢迎，并说这位新任助理部长「眼中有火，腹中有能量」，夸赞拉特纳领导中国工作队的工作，称之有助于判断美国和中国之间的局势。
拜登政府至今广泛寻求盟友和合作夥伴，试图形成一个统一战线，来对抗中国越来越强硬的经济和外交政策。但美国目前仍有许多挑战。
在经济方面，由於美国四年前决定退出跨太平洋夥伴关系协定(TPP)，拜登政府明显缺乏一个在经济和贸易方面的支柱。
华盛顿已经明确表示不急于重新加入该协定，但也遭批评称这可能使美国的就业机会减少。美国现在改变策略，争取与各国讨论签订较小协议，像是数字贸易的可能性。
在具体对中国的策略方面，据路透社报导，白宫已完成对其中国政策的研究，奥斯汀也已经发布了一项内部指令，呼吁采取几项举措，但细节并未对外透露。
前美国国防部负责东亚事务的部长副助理邓马克(Abraham Denmark)对路透社说，华盛顿在与中国的竞争问题上说了「正确的话」，但对于它如何将纸上谈兵转化为行动和投资仍「存在疑问」。
他说，目前仍不清楚「我们的预算和部队态势以及在外交和基础设施方面的投资，会是什么样子？这真的很重要」。
（路透社等）
© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。