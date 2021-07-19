美国防部长访东南亚 强化关系与中抗衡

（德国之声中文网）美国国防部长劳埃德·奥斯汀（Lloyd Austin）是拜登政府中首位访问东南亚的阁员，将会访问新加坡丶越南及菲律宾。此行除了要对抗中国，还要强调华盛顿对与该区域关系的重视。路透社称，美国近年来将对抗中国作为国家安全政策的核心，拜登政府称与北京的竞争是本世纪「最大的地缘政治考验」。

不过，在拜登上任半年后，东南亚国家仍在试图了解拜登的战略细节，以及他与印太地区在经济丶贸易和军事交往的具体计划。奥斯汀抵达新加坡後，27日出席俗称「香格里拉对话会」的亚太安全峰会，并发表主题演说。

访问时间点

奥斯汀访东南亚的行程是在美国副国务卿谢尔曼（Wendy Sherman）周日和周一首次访华之后展开，并与国务卿布林肯（Antony Blinken）访问美国重要盟友印度的同时展开。

奥斯汀27日在新加坡的演讲以及在越南和菲律宾的会议中，将会谴责中国在南海的侵略行为，并强调保持该地区自由和开放的重要性。

多名专家指出，奥斯汀东南亚之行非常重要，因为这表明了东南亚区域是拜登努力的关键部分。华盛顿智库战略与国际研究中心的资深东南亚问题专家格里戈瑞·波林（Gregory Poling）说，「美国确实理解这个区域很关键，派人访问该区域就是美国战略中重要部分」

一名不愿透露身份的亚洲外交官对路透社指出，拜登政府在处理完其他如与俄罗斯和欧洲的关系等问题后，现在似乎更坚定地把重点放在亚洲。

事实上，奥斯汀原本计画6月访问东南亚，并在新加坡举行谈话，但由于新加坡的新冠疫情限制而被迫延期。

剑指中国

奥斯汀在飞往新加坡的军机上，宣誓任命伊利·拉特纳（Ely Ratner）担任美国防部印太安全事务助理部长。美国国防部网站25日发布新闻稿称「这可能是有史以来最快的国防部长助理宣誓仪式」，并提及，拉特纳曾经领导美国国防部的中国特别组。

根据拉特纳曾任职的华盛顿智库新美国安全中心（CNAS）网站显示，拉特纳是拜登的长期助手，在拜登担任参议员时就已经是他的幕僚。2015年至2017年担任时任副总统拜登的副国家安全顾问，并于2011年至2012年在国务院的中蒙事务处任职。

奥斯汀对拉特纳的新职位表示欢迎，并说这位新任助理部长「眼中有火，腹中有能量」，夸赞拉特纳领导中国工作队的工作，称之有助于判断美国和中国之间的局势。

挑战仍在

拜登政府至今广泛寻求盟友和合作夥伴，试图形成一个统一战线，来对抗中国越来越强硬的经济和外交政策。但美国目前仍有许多挑战。

在经济方面，由於美国四年前决定退出跨太平洋夥伴关系协定(TPP)，拜登政府明显缺乏一个在经济和贸易方面的支柱。

华盛顿已经明确表示不急于重新加入该协定，但也遭批评称这可能使美国的就业机会减少。美国现在改变策略，争取与各国讨论签订较小协议，像是数字贸易的可能性。

在具体对中国的策略方面，据路透社报导，白宫已完成对其中国政策的研究，奥斯汀也已经发布了一项内部指令，呼吁采取几项举措，但细节并未对外透露。

前美国国防部负责东亚事务的部长副助理邓马克(Abraham Denmark)对路透社说，华盛顿在与中国的竞争问题上说了「正确的话」，但对于它如何将纸上谈兵转化为行动和投资仍「存在疑问」。

他说，目前仍不清楚「我们的预算和部队态势以及在外交和基础设施方面的投资，会是什么样子？这真的很重要」。

（路透社等）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。