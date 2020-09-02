 美国防部长：为对抗中国，美海军将大量扩充装备 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.09.2020

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美国防部长：为对抗中国，美海军将大量扩充装备

美国国防部长埃斯珀周三宣布，中国是美国安全的最大威胁，印度-太平洋地区是美军的"首要战场"，为此美国海军将大量扩编。

Afghanistan US Verteidgungsminister Mark Esper (Reuters/M. Ismail)

美国国防部长埃斯珀

DW.COM

就在美国防部长投书谴责中共与解放军的隔天，中国军方称美国有军机闯入解放军的禁飞区活动，批这是「赤裸裸的挑衅」。两国交恶的背景下，只怕这些言语交锋不小心演变成军事冲突。

美国在7月4日国庆日当日派遣美国航空母舰前往南海争议海域进行演习。与此同时，中国在南海西沙群岛的军演遭到了美国国防部以及邻近国家的谴责。美媒指出，美中两国同时在同一地区军演是相当罕见的情况。

在中美两国都指责对方加剧区域紧张局势之际，美国海军再次派遣航空母舰前往南海争议海域。此外，中方智库指出，美国一架侦察机本周已三次出现在南海，一度逼近广东海岸。

（德国之声中文网）美国国防部长埃斯珀（Mark Esper）周三（9月16日）宣布了一项雄心勃勃的计划：为了应对来自中国的海上挑战，美国将扩充海军，增加自主航行的无人战舰、潜艇和战机。埃斯珀表示，这项名为"迈向未来"（Future Forward）的"游戏规则改变"计划，将把美国的海上舰队从目前的293艘，扩大到355艘以上。 

该计划要求从现在到2045年，为美国海军增加预算数十亿美元，确保维持对中国海军的优势。中国海军被视为对美国的主要威胁。

埃斯珀在位于加州的智库兰德公司发表的讲话中说："未来的舰队将更均衡，无论在空中、海上还是海底，都有能力形成致命打击。" 这项计划将增加"更多和更小"的水面舰艇，以及更多的有人驾驶或无人驾驶潜艇、无人舰载机等装备。他说，该计划将增加高强度冲突中的生存能力以适应复杂的未来战局，在更远的范围内提供精准攻击。埃斯珀以新的导弹护卫舰项目为例，该项目生产的舰艇"具有更强的杀伤力、生存能力、作战能力和执行分布式战争的能力"。

"这将是我们将如何在未来几年和数十年里进行海战的重大转变。"

埃斯珀说，这项计划将让美国海军在"未来数年乃至数十年的海战中出现重大变化"。埃斯珀再次强调中国是美国安全的最大威胁，印度-太平洋地区是美军的"首要战场"。他说："该地区不仅是全球贸易和商业重要枢纽，同时也是与中国进行大国竞赛的中心。"

五角大楼前不久在一份关于中国军队的报告中说，中国目前拥有世界上最大的海军舰队，共计有350艘军舰和潜艇。

但是埃斯珀强调说，中国海军实力和美国相距甚远。他说， "即便我们停止建造新舰船，中国也得花费数年时间，才能赶得上我国在公海上的战斗力。"埃斯佩尔说，达到拥有" 355艘军舰"的目标意味着海军将获得五角大楼预算中更大的比例。但是，美国也将投入更多的资源，寻求一种现代化的解决方案。这方面目前中国更有优势。
  
  
张平/ 达扬 （美联社）

 

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