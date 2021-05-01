 美国防部长：下一场重大战争将 “非常不同” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.05.2021

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时政风云

美国防部长：下一场重大战争将 “非常不同”

在中国加速军事建设的背景下，美国国防部长奥斯汀呼吁华盛顿，利用技术进步来应对新出现的网络和太空威胁以及更大规模的战争。

USA Hawaii | US-Verteidigungsminister Lloyd Austin beim US Pacific Command

美国国防部长奥斯汀在珍珠港美国印太司令交接仪式上讲话

（德国之声中文网）周五（4月30日），美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）在他的首次重要政策演讲中表示，美国国防需要"新的愿景"，未来可能发生的冲突与"旧战争"几乎没有相似之处。

"下一场重大战争，我们的打法将与以往非常不同，"奥斯汀在访问夏威夷的美国太平洋司令部时说。

"我们无法预测未来，"奥斯汀说，"因此，我们需要的是技术、作战观念和能力的正确融合--所有这些都将以一种如此可靠、如此灵活、如此强大的方式互相交织，足以让任何对手不敢轻举妄动。"

美国如何能保持优势？

奥斯汀在美国印太新司令阿基里诺（John  Aquilino）上任仪式上发表了这番致辞。他呼吁华盛顿，利用技术进步来应对新出现的网络和太空威胁以及更大规模的战争。

他特别提到了量子计算、人工智能和边缘计算--这种计算方法通过在收集数据时对其进行处理和共享而加快了反应时间。

USA Hawaii | US-Verteidigungsminister Lloyd Austin beim US Pacific Command

奥斯汀在美国印太新司令阿基里诺的上任仪式上发表了这番致辞

针对中国快速的军事现代化和咄咄逼人之崛起的担忧，奥斯汀警告说，美军不能满足于自信拥有世界上最强大的武装力量--"不能在我们的潜在对手处心积虑削弱我们的优势的时候"。

这位五角大楼负责人这里并没有点名中国。然而，即将离任的美国印太司令戴维森(Philip Davidson)在另外一场演讲中重申他的主张：中国正在使用"险恶的"行动挑战美国在该地区的主导地位。

戴维森多次直白地表示，他担心北京有可能在未来几年之内尝试武力攻占台湾。

DW.COM

去年受全球新冠疫情影响而推迟的第六轮德中政府磋商会议即将在本周三以视频会议的形式举行。此间，德国和中国所面对的国际环境都发生了很大变化。德国政治学者辜学武分析认为，“柏林和北京的一举一动都会对未来世界政治氛围和格局产生不可估量的影响”。

美国总统拜登周三首次对国会发表的首次演说中，对中国发出了强硬的信号。拜登誓言将维持美国在印度太平洋地区的强大军事存在，并承诺促进技术和贸易的发展。

面对中国的迅速崛起，面对中美冲突的日益激化，欧洲应当如何应对呢？是坐山观虎斗呢，还是应当积极参与其中?

斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）指出，即便新冠疫情使全球GDP缩减了4.4%，2020年全球军事支出仍增加了2.6%。其中，中国军费已连续26年增长。

国防分析人士指出，近年来，中国加速建造各种尖端武器，并在南中国海的主权纷争中表现地更强硬。

另一方面，美国这二十年来一直专注于打击极端组织，如阿富汗的基地组织和伊拉克和叙利亚境内的 "伊斯兰国"（IS）。

外交优先

在周五的演讲中，奥斯汀还突出了总统拜登的承诺，即美国在对外政策中的外交优先。

奥斯汀说，美国军队应该提供给外交官可以用来防止冲突的砝码。他说："美国军队并非独行其事，而是要支持美国的外交工作，并推进利用综合国力的对外政策。"

他还说，华盛顿将继续说服潜在的敌人，"侵略的成本和风险将高过任何可以想象的好处"。

此时，美国和北约开始无条件地从阿富汗撤军。批评者说，撤军无助于消弭阿富汗的内部冲突和恐怖主义威胁。

(美联社，路透社)

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