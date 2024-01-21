 美国防部被禁止从六家中企采购电池 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.01.2024

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时政风云

美国防部被禁止从六家中企采购电池

美国国会禁止五角大楼采购包括宁德时代、比亚迪在内的六家中国企业生产的电池。相关报道指出，美国国会试图进一步推动国防部供应链与中国“脱钩”。

美国国会禁止五角大楼采购包括宁德时代、比亚迪在内的六家中国企业生产的电池

美国国会禁止五角大楼采购包括宁德时代、比亚迪在内的六家中国企业生产的电池

（德国之声中文网）据彭博社报道，美国国会禁止国防部购买中国最大制造商生产的电池，试图进一步推动五角大楼供应链与其地缘政治竞争对手“脱钩”。

作为上个月通过的《2024年国防授权法》(NDAA 2024)的一部分，这项规定将禁止国防部自2027年10月起从宁德时代、比亚迪和其他四家中国公司采购电池。

彭博社在19日的报道中介绍，这项措施并不影响美国企业的商业采购，例如，福特汽车采用宁德时代授权的技术，在密歇根州生产电动汽车电池；特斯拉的部分电池也来自比亚迪。去年第四季度，比亚迪超过特斯拉，成为全球销量最高的电动汽车制造商。

电动车平民化 中国制造？

另外四家电池将被禁购的中国电池制造商分别是远景能源、亿纬锂能、国轩高科和海辰储能。这一禁令补充了国防授权法先前规定实现美国国防部供应链与中国脱钩的条款，包括限制使用中国芯片，但仍然需要国防部更明确地界定新规的适用范围。

报道最后强调，虽然国防部的禁令严格限于国防采购，但各行业和立法者往往都遵守这些规定，将其作为在自己的业务过程中应信任哪些材料、产品和公司的依据。五角大楼没有立即回应彭博社的置评请求。

华盛顿正努力减少其新兴电动汽车产业对中国的依赖。美国财政部上个月宣布，从2024年开始，美国生产的电动汽车若包含中国等国家制造或组装的电池组件，将不再有资格享受美国"通胀削减法案"提供的每辆高达7500美元的税收抵免。

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