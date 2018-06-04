 美国防部批准3.3亿元对台军售 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.09.2018

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时政风云

美国防部批准3.3亿元对台军售

美国国防部说，这一项军售案是维持台湾作战能力，对区域安全没有影响。但是这次3.3亿美元的军售案是七年来金额最高的一次。

Taiwan - Offizielle militärische Zeremonie für die Einweihung der US-Apache AH-64E Hubschrauber (Taiwan Presidential Office)

台湾的阿帕契直升机(Apache AH-64E)成军典礼

(德国之声中文网) 美国务院批准对台军售案，金额3.3亿美元，内容包含F-16战机以及其他战机零组件。

虽然中国宣称在「一个中国」原则下拥有台湾主权，但是台湾长期自治。 美国对台进行军售，对中国与美国这两个最大经济体的关系是一个威胁。

美国国防部表示，这项3.3亿美元的军售案包括F-16、C-130、F-5、IDF维修与更换所需备件，所有航空器系统备件，以及其他系统性支持。

「这项可能的军售案会透过改进他国安全防御能力，也有助于美国的外交与国防政策。 这过去是该地区维持政治稳定、军事平衡、经济发展的重要力量，将来也会是。 」国防安全合作局的公开声明如此说道。

美国国防部说，这个军售案是要维持台湾的防御与空中作战的能力，并不会改变区域的军事平衡。

国防部依法通知国会此可能军售案，不代表军售案已经定案。

习近平六月告诉访问北京的美国防部长马蒂斯，虽然北京致力于和平，但不会放弃「老祖宗的任何一寸领土」。

这一次军售案是七年来金额最高。 2011年，美国对台军售为5.85美金。 去年军售金额为1.36亿美元。

罗法/夏立民 (路透社、美联社)

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