美国防部将把小米移出政府黑名单

（德国之声中文网）小米集团和美国国防部5月11日就军事清单诉讼发布了联合状态报告。报告显示，美国政府承认将小米列入军事名单的程序正义问题，并愿意与小米集团和解，将该公司从军事黑名单上删除。

今年1月中旬，在特朗普政府任期即将结束时，美国国防部以与中国官方关系密切为由将小米和其它八家公司列入一份军事黑名单，以阻止美国投资者对这些公司进行投资。一月底，小米向一家华盛顿法院提起诉讼，要求将该公司从这份名单中剔除，称这种做法是“不合法而且违宪的”，并否认与中国军方有关联。

拜登上任后法官已阻止对小米的禁令生效

3月中旬，美国华盛顿特区的地方法官鲁道夫·孔特雷拉斯（）发出初步禁制令，阻止了美国国防部将小米列为“与中国军方相关企业”，以此迫使美国投资者从该公司剥离股份的政策生效。孔特雷拉斯表示，法院认定，被告方没有给出令人信服的解释，说明国家安全利益面临重大风险。

贸易战走过三年，该往何处去？ 贸易逆差不减反增 特朗普把减少对华贸易赤字作为其优先政策。根据与北京达成阶段性协议，中方承诺从美进口大豆等更多商品。然而统计数字显示，2020年中国对美贸易顺差扩大，达到3169亿美元，上升7.1%。与2017年的2658亿美元相比，更增加了14.9%。去年，遭新冠疫情重创的美国对产自中国的电子、医疗产品需求明显增加。

贸易战走过三年，该往何处去？ 就业岗位在哪里 特朗普曾誓言要让制造业的就业岗位回归美国。但美国企业及其雇员也是关税等贸易制裁措施的受害者。经济资讯分析公司“牛津经济”（Oxford Economics）的一项调查显示，贸易战导致美国丧失的就业岗位可能已达24.5万个。相反，如果逐步消除贸易壁垒，至2025年美国可能重新创造14.5万个就业机会。

贸易战走过三年，该往何处去？ 越来越多中企上了黑名单 2021年1月，美国将小米等9家公司新增到国防部判定为与中国军方有联系的名单，发布投资禁令。此前美国已将包括中芯国际、大疆在内的60家中国公司加入贸易黑名单，理由是这些企业存在“违反美国国家安全或外交政策利益”的行动。

贸易战走过三年，该往何处去？ 社交媒体遭禁 2020年9月，美国商务部宣布，将禁止在美国境内下载和使用来自中国企业的手机应用程序微信和TikTok。TikTok在美国拥有大量本土用户，微信则是华人社区普及的通信应用。由于当事公司和用户团体通过法律途径多方申诉，一再阻止和推迟行政令的生效，禁用措施始终未能实施。

贸易战走过三年，该往何处去？ 华为之争 在美中贸易冲突中，中国电信巨头华为成为争议焦点之一。2018年8月特朗普签署法案，禁止任何美国政府部门使用华为与中兴两家公司的产品,，包括网络设备。在美国的敦促下，全球多个国家已决定将华为排除在5G网络建设之外。2019年5月美国商务部把华为及70家关联企业列入“实体清单”，禁止美国企业向华为出售元器件。随后，谷歌开始限制安卓系统和相关应用在华为手机的使用。从2018年底持续至今的孟晚舟事件，也被认为是美国惩罚打压华为的缩影。

贸易战走过三年，该往何处去？ 渔翁得利 伴随着中国制造被征收高关税，美国一些进口商开始转战其他国家。越南和墨西哥成为其中的赢家。在中美贸易纠纷的两年中，越南对美出口增加了64亿美元。而在2017年至2019年间，墨西哥估计多向美国出口了47亿美元。台湾也进一步扩大了其对美国的出口量。此外中美贸易纠纷迫使很多中国制造商更快从中国迁出，将生产线迁往越南。



根据小米和美国国防部现今发布的联合报告，考虑到已经生效的临时禁令以及国防部决定不对临时禁令上诉，国防部等被告一致认为将小米集团移出1月14日的军事清单是合适的。

小米集团是在港交所上市的科技企业。该集团称，其75%的股权由联合创始人林斌和雷军持有，没有军方背景的个人和实体对公司持有所有权和控制权。

小米集团将从美国政府黑名单上移出的消息传出后，小米股价周三午后大涨逾6%。

（据路透社等）

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