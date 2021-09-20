美国防部发布行动计划 加强军事行动中的平民保护

（德国之声中文网）美国国防部长奥斯汀周四下达了建立平民保护中心的命令。去年八月，美军撤离阿富汗前在喀布尔发动的一次空袭造成了十名平民，其中包括儿童。这一事件曾引发广泛的批评。

美国五角大楼一名要求匿名的高级官员表示，平民保护中心每年都需要大笔经费，并需要大约150名员工。该中心计划在十月一日开始的2023年财政年度投入营运，并于2025年完成整体配备。

这项长达36页的行动纲领已获国防部长奥斯汀批准，其中包括更新后的军事行动准则和方针，以及对袭击目标的风险评估、目标中的人员构成，以及袭击行动是否会对周边民用设施造成损害等等。

阿富汗无人机空袭行动引发批评的核心问题是，当军方发现一辆白色丰田车同情报机构信息相符时，就立即下达了空袭命令。事后发现，这辆丰田车并非军方想要袭击的目标。五角大楼发布的最新计划则是要避免这类"草率的误判"，并动员专业团队对事先对袭击目标进行审核，避免误判。

按照五角大楼的计划，美军驻欧洲、非洲、中东、印太和南美等各指挥部，以及特种行动指挥中心、太空指挥中心和国防部情报部门都将派驻受过训练的平民保护人员。

人权组织一再批评称，美军在叙利亚、伊拉克和其他冲突地区采取的军事行动造成了平民伤亡，但官员却对这些事件反应迟缓，以至于在一些军事行动完成之后，官方无法证实是否有平民伤亡的情况。

去年年底的一项独立调查显示，如果决策者同其他辅助人员之间能够有更好的沟通，喀布尔袭击事件也许是可以避免的。

按照美国国防部长奥斯汀周四发布的计划，今后将持续开展相关的培训，并推行特种政策和指南，改善确定袭击目标的过程。此外，评估平民伤亡情况也将成为军事演习中的固定项目，以便让军队练习如何能够最大程度地避免平民伤亡。

新系统将改进数据收集和调查，以便五角大楼能够更准确地报告平民死亡情况。该计划还为今后国防部如何对平民伤亡事件做出回应设立了框架，包括确认死伤情况、发布唁电以及提供后续援助。

从更广泛意义而言，该计划也将能够对反恐行动以及一旦同中国或俄罗斯发生大规模战争时的平民伤亡情况进行更好的评估。兰德公司对2021年8月阿富汗空袭事件的调查显示，美国对军事行动中平民伤亡情况的关注焦点主要集中在阿富汗、叙利亚和伊拉克，但对于大规模战争中如何避免平民伤亡，五角大楼却没有做好准备。大规模战争可能包括城市作战的内容，而在这种情况下，区分平民和军事目标将变得更加困难。

2021年8月29日，美军在阿富汗发起的空袭，造成了37岁的阿赫玛蒂（ Zemerai Ahmadi）及其九名家庭成员死亡，其中包括七名儿童。阿赫玛蒂曾长年为一家美国人道救援组织工作，也绝不是美国军方最初声称的军事人员。

事件发生后，五角大楼最初声称，虽然造成了十名平民丧生，但袭击行动本身达到了目的。稍后又承认这是一次"悲剧性的错误"。五角大楼发起的独立调查声称，事件中并不存在"疏忽或错误"

兰德公司通过调查得出的结论是，军方对美国空袭造成的损害和伤亡的评估和调查程序存在缺陷和不足而军方内部有关平民伤亡的报告往往既不可靠也不全面。兰德公司建议军方从更广泛的层面上评估损失，比如对民用基础设施的破坏及其后果。

（美联社）

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