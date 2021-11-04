美国防部：中国核弹量可於2030年达千枚

(德国之声中文网) 在周三 (11月3日) 公布的中国军力报告中，美国国防部修订了过去对中国核武库的估计。修订后的中国核弹头数量是一年前预想的两倍多。五角大楼在报告中称，中国正在扩大其核武库中的核弹头数量，其速度远远超过美国国防部一年前的预测。

报告发现，中国已经扩大并加快了其军事武器库的升级速度。五角大楼在报告中称，它认为中国到2030年可以将其核武库中的核弹头数量增加到1000枚，但报告中并无披露中国目前拥有的数量。一年前，美国国防部曾预测中国拥有约200枚核弹头，到2030年这一核武库的规模可能会增加一倍。

另一方面，美国国务院近年来首次公布其核弹头库存量。根据美方上月公布的核弹头数据，截至2020年9月30日，美国拥有3750枚核弹头，比前一年少了55枚。美国国务院还表示，自1994年起，美国共拆除了11683枚核弹头。根据斯德哥尔摩国际和平研究所（Sipri）六月发布的报告估计，中国的核弹头数量为350枚，而俄罗斯则拥有高达6255枚核弹头，居世界之冠。

中国外交部发言人汪文斌在周四的例行记者会上对美国国防部报告做出评论称，该份报告“罔顾事实、充满偏见”。汪文斌批评美国借报告“炒作‘中国核威胁论’，纯属操弄话术、混淆视听的把戏，国际社会对此心知肚明”。

他还引述有关国际智库数据，指美国实际拥有5550枚核弹头，才是全球最大核威胁来源。汪文斌强调，中国始终坚定奉行自卫防御的核战略，积极主张最终全面禁止和彻底销毁核武器，并一直将核力量规模限制在国家安全所需的最低水平。“任何国家只要不对中国使用核武器，都不会受到中国核武器的威胁。”

中国是否拥有核三位一体？

美国国防部还认为，中国可能已拥有被称为核三位一体的运载系统机制，用于从空中丶陆地和海上发射核弹，美国和俄罗斯已经拥有这项技术长达几十年了。

不过，华盛顿评估认为，中国不太可能对美国这样的核武大国发动无端的核战争。相反，国防部认为，中国正在建立其能力，以建立可信的威慑力，并以可信的核毁灭威胁来吓唬其对手。

该报告也指出，中国开始建造至少三个新的导弹场，这些导弹场可以累计包含数百个地下发射井，可以发射洲际弹道导弹（ICBM）。美国国防部也提到了中国众所周知的DF-17中程弹道导弹的测试，该导弹具有高超音速滑翔器，可以躲避美国的导弹防御技术。

该报告是基于美国国防部到2020年所收集的信息，没有提到上个月参谋长联席会议主席米利将军（Mark Milley）对中国今年夏天进行的高超音速武器试验表示的担忧。在周三报告发布前不久，米利在阿斯彭安全论坛 (Aspen Security Forum) 上说，中国的高超音速导弹试验和其他进展证实了国际社会所面临的危险。他说：「我们正在目睹全球和地缘战略力量的最大转变之一。」

美国参谋长联席会议主席米利将军（Mark Milley）周三在阿斯彭安全论坛 (Aspen Security Forum) 上说，中国的高超音速导弹试验和其他进展证实了国际社会所面临的危险。

此外，米利也表示，中国不太可能在未来几年内尝试透过军事夺取台湾，即使其军队正在发展能够强行夺回台湾的能力。他说：「根据我对中国的分析，我认为在不久的将来，也就是未来6个月，12个月，也许24个月，不太可能出现这样的机会。尽管如此，中国正在明确地建立其能力，如果他们选择在未来的某个时候向国家领导人提供这些选择。但在不久的将来？可能不会。但任何事情都可能发生。」

中国恐在2027年逼台湾依其条件谈判

拜登政府目前正在对美国的核政策进行全面审查，目前其政府还没有透露对中国的担忧会如何影响美国的核政策，尽管预计拜登政府会对美国丶英国和澳大利亚的协议推出进一步的计划。

美国国防部指出，随着中国努力增强其在所有领域，即空中丶陆地丶海上丶太空和网络空间的力量，核问题远不是解放军热衷于测试美国的唯一领域。

国防部担心，中国希望发展的海外基地有一天会「干扰」美国的军事行动，甚至可能支持针对美国的军事行动。中国国家主席习近平曾表示，到2049年，中国将成为一个全球军事大国。

该报告也指出了美国对台湾的担忧。美国国防部的国防规划人员认为，如果中国努力夺回台湾，可能会出现几种情况，如对台湾的联合封锁行动丶两栖入侵丶空中和导弹袭击丶网络攻击，以及可能夺取离岸领土。

该报告指出，中国在2020年对台湾在外交丶政治与军事上的施压加剧，中国解放军在台海周围进行类似岛屿侵占的演习，并多次派遣军机侵扰台湾的防空识别区，使海峡两岸的紧张程度升高。

报告引述中国媒体的报导，称中国持续推动军事现代化，目标可能在2027年，具备在印太地区与美军对抗的能力，并迫使台湾依照北京的条件进行谈判。美国国防部强调，中国从未放弃武力犯台，解放军也持续强化能力来让他们有一系列胁迫台湾的选项，包含在进行空中与海上封锁时，切断台湾的进口，同时启动大规模的导弹袭击，并夺取台湾外岛；中国军方也可能透过攻击岛上基础设施，对民众施加恐惧。

美国国防部也指出，中国持续推动的军事现代化正扩大与台湾的军力差距，而为了因应中国不断提升的军力，台湾也在努力开发新概念与不对称战力，当中包含了建立战争储备力量丶发展国防工业丶提高联合行动与危机应对的能力。

(路透社丶美联社丶法新社、德新社)

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