美国防部：三名美国海军士兵在澳大利亚海岸坠机身亡

（德国之声中文网）据澳大利亚天空新闻台周日早些时候报道，当地时间8月27日上午11时左右，一架贝尔－波音V-22鱼鹰式倾转旋翼机（V-22 Osprey）在"捕食者奔跑"演习期间在达尔文市以北的提维群岛（Tiwi Islands）附近坠毁。23名美国海军陆战队员在坠机事件中受伤，其中5人被送往附近的两家医院，一人伤势严重。报道说，该直升机上都是美国士兵，没有澳大利亚军人。参加"捕食者奔跑"演习的人员来自澳大利亚、美国、印度尼西亚、菲律宾和东帝汶。

澳大利亚国防部证实了一架载有20多名美国士兵的美军直升机在澳大利亚北部海岸一个岛屿附近坠毁的消息。澳大利亚总理阿尔巴尼斯就此表示，这是一场悲惨的事故，非常令人遗憾。

面对日益强势的中国，澳大利亚作为美国在太平洋地区的重要盟友，近年来一直在加强军事合作。

7月底，一架MRH-90直升机在澳大利亚东北部举行的美澳"护身军刀"联合演习中坠毁，4名澳大利亚军人丧生。

(路透社等）

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