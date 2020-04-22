美国防疫时程出问题 世卫盼华盛顿续金援

(德国之声中文网) 美国加州近期开始审视其新冠疫情初期的防疫措施，而周三 (4月22日) 却出现意料之外的发现。当地卫生官员发现，至少有两名病患在二月初便因染上新冠病毒而死亡，这比先前所知的首起病亡案例还早了三周。

官员认为，这个三周的间隔很有可能间接证实加州太晚才展开封锁。加州圣塔加拉拉县的卫生官员表示，他们之所以漏算了这两起病亡案例，是因为当时加州的检测用具不足，且联邦政府并未明确的指示哪些人应该接受筛检。

圣塔加拉拉县卫生官员寇蒂 (Sara Cody) 向媒体表示：「如果我们能更早便展开大规模的测试，我们便能及早的统计出本县内的病毒传播速率。而如果我们能提早三周便得知有病人因染上新冠病毒而病亡的话，我们便会更早展开封锁。」

寇蒂强调，这些新发现让她理解到加州在更早之前便出现社区感染的情况，而这也代表新冠病毒在更早之前便已在加州境内传播。她认为，因为加州当时正是流感大流行的时刻，所以很多新冠病毒的案例可能都被视作流感。

周三的新发现也迫使加州州长纽桑 (Gavin Newsom) 下令该州的验尸官再次检验一下加州境内自12月起的病亡案例，让加州能更清楚的了解新冠疫情的发展脉络。然而，他却不愿回应如果他提早三周得知这两起病亡案例的话，他是否会决定提早在加州进行封锁。

世卫 vs. 美国

与此同时，世卫周三秘书长谭德塞也在例行记者会上表示:「病毒会跟着我们很久」，呼吁各国要有长期抗战的准备。他也希望美国重新审视暂停世卫预算的决定，并表示在诸位美国国会议员出面要求他下台的同时，他将继续努力的拯救生命。谭德塞表示，他希望美国将资助世卫的预算视为一项非常重要的投资，并认知到他们的资助不仅是协助到世界上的其他人，也是确保美国人的安全。

谭德塞説：「这是个神圣的工作，所以我将持续日以继夜的工作。我会专注在拯救生命这件事上。」

同一天，美国国际开发署的官员表示，美国将会开始审视世卫是否出现管理不当的情形。另外，美国也将利用这段时间找寻世卫以外的合作夥伴，继续展开疫苗研发等相关工作，因为这样才能确保美国的国际援助计画不受到影响。

纽约州长古默 (Andrew Cuomo) 在与特朗普见面的隔天，也出面警告如果各州已不负责任的方式解除封锁的话，美国很可能出现第二波疫情。

美国国际开发署的代理署长巴萨 (John Barsa) 表示，美国将针对世卫采取全面的检视，因为美国认为是位在管理上出现很多问题，包含要求成员国替自己的行为负责。他认为，世卫应该要回应的关键问题是他们的领导是否有运用正确的方式来管理世卫。

美国国际开发署同时也表示，他们将持续针对新冠疫情进行国际援助，但也重申，从现在开始，美国将不会把世卫纳入国际援助计画的资助范畴内，并将资助目标转移到其他的组织。美国总统特朗普上周宣布暂停美国给予世卫的预算，并下令美国开始检视世卫处理新冠疫情的状况。

纽约州长古默：现在不是愚蠢行事的时候

美国南部与中西部数州周三则是再次对外表达他们已准备好要逐步解封，但是与此同时，加州与纽约州却仍表示他们认为解封的时机未到。包含密西根州丶俄亥俄州与德州在内的数州都表示他们会在未来数天内，公布更多与解封计画相关的细节。此前，南方的乔治亚州丶南卡罗来纳州与田纳西州都已重新启动部分商业行动。

然而，加州州长纽桑却表示，他希望他现在能很清楚的表明该州何时会解除封锁，但他也重申，目前该州政府仍无法很清楚的审视最恰当的解封日期。他说：「我们已试图向社会大众解释，目前加州政府无法很明确的知道何时是重返正常生活的最佳时机。」

此外，纽约州长古默 (Andrew Cuomo) 在与特朗普见面的隔天，也出面警告如果各州已不负责任的方式解除封锁的话，美国很可能出现第二波疫情。他说：「现在不是愚蠢行事的时候，因为如果我们不聪明行事的话，更多人会因为染上新冠病毒而丧命。」

他坦承，各州政府在解封这个议题上，都在承受来自各界的压力，但他也警告完全从政治层面来思考何时解封会带来极大的风险。他説：「如果我们走错一步，这将会使我们的疫情防控回到原点。」

杨威廉/邹宗翰 (综合报导）