美国防次长卡尔：没有迹象显示中国两年内会攻打台湾

（德国之声中文网）美国空军上将米尼汉（Mike Minihan）在近期流传出来的内部备忘录中表示，美国有可能在2025年与中国发生冲突，最有可能是在台湾附近。他写道，"我希望我是错的。我的直觉告诉我，我们将在2025年开战。"米尼汉提到的理由包括习近平已取得他的第三个任期，台湾2024年的总统大选将给习近平提供一个攻打台湾的理由，以及美国2024年会因自己的总统选举而分心。

在美国《防务新闻》"早起鸟简报"本周一播出的1月31日进行的专访中，该刊总编麦克·古鲁斯(Mike Gruss)向美国国防部负责防务政策的次长科林·卡尔(Colin H. Kahl)询问米尼汉提到的时间表是不是一个合理的推测，对此，卡尔表示，他没有看见任何迹象显示这件事迫在眉睫，会在未来两年内会发生。

卡尔表示，尽管中国在军事现代化方面做出了努力，对台湾采取了胁迫行为，并对两栖登陆能力进行了投资，但"没有迹象表明"，中国国家主席习近平认为中国军队具备了足够的能力，"他们很清楚，美国在很多关键领域继续拥有相当大的优势，而且习近平希望--在其他条件相同的情况下--不必诉诸武力就能解决台湾问题，尤其是在看到俄罗斯在乌克兰的经验教训之后。"

美国的威慑能力是真实的

卡尔还表示，中国军队在上个世纪70年代以后就没有打过仗，而且最后一次仗也打得不那么顺利，而美国的"威慑能力是有意义的、真实的"，它的部队是经过磨练的。"这有点像季前赛中有两支看起来可以进入超级碗的球队，一支球队从未打过一场比赛。而另一支球队几十年来打了一个又一个赛季。我不认为中华人民共和国领导层评估这是可能的，我甚至不确定他们已做出决定说，这是他们想要的。"卡尔说。

卡尔指出，五角大楼每天都在致力于增强美国的军事优势，因为军方有责任不让冲突或对抗发生，它不符美国的利益，也不符合世界的利益。"没有人寻求与中华人民共和国或任何人对抗。我们的姿态是要保卫我们的盟友和伙伴并阻遏侵略。我们不想要冲突。好消息是我不认为冲突迫在眉睫，除非我们不小心撞入冲突，所以我们会非常小心不要让这种事发生。"

卡尔接受上述专访是在1月31日。据纽约时报报道，当天，美军方观察到一个高空气球在爱达荷州上空再次进入美国，并向拜登总统发出警报。中国政府2月3日称这是一艘来自中国的飞艇，属民用性质，用于气象等科研，受西风带影响，且自身控制能力有限，该飞艇严重偏离预定航线。2月4日，美国出动F-22战斗机在南卡罗来纳州默特尔比奇海岸外发射响尾蛇空对空导弹，击落了在1.8万米至2万米高空飞行的这一疑似侦查气球。该事件导致中美关系再度紧张。在美方击落该气球后，中国国防部称美方的击落行为是"明显过度反应"，中国政府还否认故意侵犯了美国领空，也没有道歉，只对飞艇"误入"美国表示遗憾。

(《防务新闻》"早起鸟简报"等）

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