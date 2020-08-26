美国防报告：中国拟未来10年增一倍核弹头

（德国之声中文网）美国国防部周二（1日）向国会提交年度《中国军事及安全发展报告》，估计中国未来10年核弹头数量，将从目前的200多枚增加一倍；可威胁美国的陆基洲际弹道导弹弹头，则可能在5年内增至200枚。

报告续指，中国已有能力透过弹道飞弹从陆上及海上发射核武，并正在研发从空中发射弹道飞弹的能力，换言之接近达到「核三位一体」（nuclear triad），即有能力於海陆空发动核攻击。

这是美国军方首次披露中国核弹头数目，此前美国科学家联盟（FAS）估计，中国有约320枚核弹头，美国有3800枚，俄罗斯则有约4300枚。

五角大楼认为，北京扩充及现代化核力量，是为了在世界舞台确立更具自信地位，在2049年前追上甚至超越美国，成为亚太主导力量。

报告提及，中国在造船丶陆基弹道导弹丶陆基巡航导弹及综合防空系统领域，已达到甚至超越美国水平；其中，中方海军全球最大，有约350艘舰艇及潜艇，超过美国的约293艘。

美国国防部负责中国事务的副助理部长斯布拉吉亚（Chad Sbragia），表示关注中国核发展，他形容解放军是中国国家战略的工具，「中共花了几年时间，从组织上对解放军进行了彻底架构重组，目标是成为一支更具战斗力丶创新力和全球性的联合部队」。

北京未放弃武力犯台

针对台海局势，报告指北京仍未放弃武力犯台，解放军或采取海空封锁丶有限军力或强制选项丶空中与导弹攻击丶入侵台湾的行动路线，又指解放军认为可信赖的武力威胁，对维持政治进展与防止台独至关重要。

报告指中国国防预算不断增加，至2019年时是台湾的15倍，有鉴於两岸军力失衡持续扩大，美方基於《台湾关系法》与六项保证，持续对台军售，确保台湾有自我防卫能力。

武警经海陆空進入香港

另一方面，报告提到解放军驻港部队去年8月轮换时，可能同时有武警部队经海陆空由深圳进入香港，但未见有部队从香港撤走；当局公布轮换的公告中，并无提及部队轮换後，驻军员额和装备数量与轮换前一致。在连续多个月的反送中示威，解放军及武警都公开展示防暴丶反恐及防灾训练情况。

报告又指，中国「五毛」网军用社交媒体散播亲北京观点，试图影响舆论，脸书及推特去年8月已删除部分与中国有关的帐户，涉嫌发布香港示威的假消息。

解放军将领——“高危职业”? 十人晋升上将 八月一日，是中国人民解放军建军周年的纪念日。依照惯例，“建军节“通常都会有一批军中将领被晋升军阶。7月31日，中共军委主席习近平出席授衔仪式，十名将领获得上将军衔，除海军司令沈金龙，空军司令丁来杭之外，比较受关注的还有受到美国制裁的装备部长李尚福。中国军方公开信息显示，今年以来，已有69人晋升少将，19人晋升中将。

解放军将领——“高危职业”? 习近平与“军队反腐” 2012年，习近平出任中国党政军最高领导人以来，发起了一场广泛而严酷的“反腐败”斗争，而军队首当其中，高层几乎被全面重组。中国官方数据显示，68名副军级以上军官受到严惩，其中副国级2人（上将），正大军区级4人（上将），副大军区级11人（中将9人，少将2人）。图为习近平同日后落马的参谋总长房峰辉上将在一起。

解放军将领——“高危职业”? 房峰辉 - 士兵、上将、阶下囚 房峰辉是中国军队高层中为数不多的科班出身的将军之一：他毕业于中国国防大学战略指挥专业。1968年入伍后，用大约三十年的时间，完成了“从士兵到将军”的转变，一度曾是中国最年轻的大军区司令员。2009年，中共建政六十周年庆典上，他曾是阅兵总指挥。2019月2月，一度官至中共中央军委联合参谋部参谋长的房峰辉因受贿被处以无期徒刑。

解放军将领——“高危职业”? 中国人民解放军总政治部主任张阳 同房峰辉同时从公众视野中消失的另一名高级将领是张阳。2017年11月23日上午，中央军委政工部首任主任张阳在家中自缢死亡，他也是1990年以来第一个个在职接受调查的中央军委委员。《解放军报》批评他以自杀逃避党纪、国法惩处，“行径极其恶劣”。

解放军将领——“高危职业”? 原中央军委副主席郭伯雄 绰号”西北狼“的郭伯雄2002年11月起担任中央军委副主席，因此，随着他的落马，他也就当之无愧地成为迄今为止中国军队中被调查的职务最高、资历最深的一位军官。2016年7月25日，郭伯雄因受贿罪一审被判处无期徒刑，褫夺上将军衔，郭伯雄本人当庭表示不上诉。

解放军将领——“高危职业”? 中央军委副主席徐才厚 2014年六月和七月，中共中央先后宣布因涉嫌贪腐和违纪，开除曾任中央军委副主席的徐才厚党籍，军籍以及上将军衔。一年后的3月15日，徐才厚因膀胱癌终末期去世，军事检察院对徐才厚作出不起诉决定。

解放军将领——“高危职业”? 原中国人民解放军总后勤部副部长谷俊山 17岁入伍的谷俊山，后来官至负责营房基建的总后勤部副部长。2012年5月，18大召开数月前，谷俊山就被正式停职接受调查。媒体披露的内幕称，对谷俊山老家清查时，查出其地下室藏有大量军用专供茅台，金船，金脸盆，以及一尊纯金毛泽东像，涉嫌贪污的物品用了四辆卡车才装完。2015年，谷俊山被判处死缓。

解放军将领——“高危职业”? 反腐斗争惨烈 中共18大以来被查处的将领还有空军原政委田修思、中央军委联合参谋部原副参谋长、武警部队原司令员王建平和国防大学原校长王喜斌。据《解放军报》2017年9月20日披露，中共十八大以来，中国军队共立案审查4000多起，给予纪律处分1.3万余人。中国网民戏称：这是中共建军以来，“牺牲”最大的一场“战役”。

解放军将领——“高危职业”? ”航天将军“也难免“落马” 钱卫平曾在中国的航空航天业扮演重要角色，曾担任中国“嫦娥一号”“嫦娥二号”月球探测任务测控系统总设计师，天宫/神八交会对接、天宫/神九载人交会对接的测控通信系统总设计师等。2019年4月，升任中央军委装备发展部副部长，三个月之后，因涉嫌严重违纪和职务违法犯罪，被中央军委纪委监委立案审查调查。此前，曾有传闻称，钱卫平涉嫌间谍行为。

解放军将领——“高危职业”? 胡锦涛 - 孤独的前军委主席 习近平的反腐大旗下，军中各路”老虎“纷纷落马。胡锦涛担任主席的十七届中央军委高层几乎全军覆没，军委两位副主席都是”重大犯罪分子“。中国网民戏称，原来胡锦涛总书记是常年战斗在敌人心脏里的”孤胆英雄“。



李澄欣/邹宗翰 （路透社/法新社）

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