 美国防官员吁台再增国防预算 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.10.2018

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时政风云

美国防官员吁台再增国防预算

台海局势未有缓和迹象，五角大楼官员再下指导棋，明言台湾的国防预算依然太少，是否要为下一轮对台军售试水温？

Taiwan - Offizielle militärische Zeremonie für die Einweihung der US-Apache AH-64E Hubschrauber (Taiwan Presidential Office)

(德国之声中文网) 美台国防工业会议10月30日在美国举行，美国国防部亚太安全事务首席副助理部长海大卫 (David Helvey) 發表演说。中央社和南华早报等媒体报导，会议主办方向传媒提供海大卫的演讲稿。

对于台湾总统蔡英文主张提升国防预算和发展国防自主政策，海大卫表示认同﹕「我再次赞赏台湾朋友推动增加国防预算，着重强化自身能力，但台湾的投资和时间太少。」

但他也强调，目前没有迹象证明北京会弃用武力，台湾不能单靠北京容忍以维护安全，应该进一步增加国防预算。他认为台湾不应只是专注在较次要的目标，而忽略关乎生死存亡的需要，呼吁改变旧的思维、採购、规划与培训模式。

今年8月，台湾通过明年整体国防预算达3855亿新台币 (125亿美元)，佔GDP 2.16%，是十年来新高。一直以来，部分美国国会议员和智库提借台湾增至3%，以具「有效防御能力」。

海大卫指中国以强势和侵略姿态企图改变现状，包括侵蚀台湾外交空间、增加解放军在第一岛链的活动频率和规模。他批评，中国利用军事现代化和侵略性经济手段等胁迫邻国，意图重塑印太区域。

USA l David Helvey - stellvertretenden Verteidigungsministers für asiatische und pazifische Sicherheitsangelegenheiten (Imago/Xinhua/Y. Bogu)

美国国防部亚太安全事务首席副助理部长海大卫 (David Helvey)

DW.COM

台湾行政机关针对新财政年度提出的国防预算，创下10年来新高。然而，这样的增幅是否足以应对逐渐紧绷的台海局势，还有待立法院判断。 (17.08.2018)

美国国防部说，这一项军售案是维持台湾作战能力，对区域安全没有影响。但是这次3.3亿美元的军售案是七年来金额最高的一次。中方一如既往地迅速做出回应，表示“坚决反对、强烈不满。 (25.09.2018)

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美国著名智库传统基金会的一份军力评估报告指出，随着中国军队现代化的步伐，中国对台湾实施军事行动的能力在提高。而统一台湾是中国领导人不可能放弃的立场。 (05.10.2018)

吁台善用不对称优势

海大卫也在演说中强调「整体防卫构想」(ODC) ，它侧重不对称战争、部队保卫与沿海战争，并利用台湾的地理优势。五角大楼一直协助台方思考在分散的环境中提升联合作战能力，以及加强应对解放军的两栖入侵能力，这些都是台湾发展的关键。

台湾派出国防部副部长张冠群等国安官员出席会议。张冠群日前在演说中重申台湾的国防自主策略，称未来更加需要与国际厂商合作，呼吁华府在政策上给予支持。

美国总统特朗普在最近一年多以来，已经批准向台湾出售过亿美元军备。这次会议的主办方美台商会会长韩儒伯早前受访时表示，预期今年底前会再有另一波对台军售案。

而中国国防部长魏凤下星期将会访问华盛顿，与美国国防部长马蒂斯 (James Mattis) 会面，美中台军事局势预期会是议题之一。

李芊/罗法 (综合报导)

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