美国针对谷歌进行反垄断诉讼

（德国之声中文网）根据公开的法院文件，美国司法部和十一个州正在起诉世界上最大的搜索引擎运营商谷歌，指称谷歌正在滥用其市场主导地位。谷歌是互联网集团Alphabet的子公司，近期被指控在搜索结果和广告业务中对竞争对手不利。

谷歌与苹果公司或三星集团达成的协议就是一个例子，协议将谷歌搜索设为预设网络浏览器。副司法部长杰弗里·罗森（Jeffrey Rosen）表示，谷歌的作为可能会使美国错过下一波创新浪潮。

母公司Alphabet的股价仍然逆势上涨

美国两党罕见的共识

美国政府的诉讼就发生在11月3日总统大选前，共和党和民主党这次都同意针对谷歌的诉讼。共和党参议员乔什·海利（Josh Haley）将诉讼描述为“一个世代中最重要的反垄断案”。自1873年以来，反垄断运动一直在努力保护消费者免受垄断的影响。民主党参议员伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）曾呼吁对谷歌采取“迅速强硬的行动”。

谷歌批评政府的举动“存在严重缺陷”，谷歌表示：“人们之所以使用谷歌，是因为他们选择谷歌，而不是因为他们被强迫或没有别的选择。”如果诉讼成功，质量较差的替代搜索引擎会脱颖而出，而智能手机会变贵。此外，即使是在安卓设备上，也会更容易更改标准搜索引擎。

但是开盘前，Alphabet股票仍上涨。美国金融机构SlateStone Wealth的纽约基金经理罗伯特·帕夫利克（Robert Pavlik）表示怀疑，谷歌是否真的应该严重担心共和党和民主党共同的敌对行动。

数十亿罚款

在美国，针对搜索引擎运营商的竞争性调查已经进行了一年多。2017年至2019年间，欧盟多次因谷歌滥用市场支配力，以及使其他公司处于不利地位，对其处以数十亿美元的罚款。谷歌在美国和欧洲的互联网搜索中占据主导地位，市场份额在80％至90％之间。

杨宇/达扬/(德新社、路透社)

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。