 美国针对谷歌进行反垄断诉讼 | 科技环境 | DW | 21.10.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

科技环境

美国针对谷歌进行反垄断诉讼

自Windows巨头微软在90年代末期差点被分割以来，这场谷歌诉讼可能是科技行业最大的反垄断案件，不过投资者目前处之泰然。

Symbolbild Google (Ralph Peters/imago images)

（德国之声中文网）根据公开的法院文件，美国司法部和十一个州正在起诉世界上最大的搜索引擎运营商谷歌，指称谷歌正在滥用其市场主导地位。谷歌是互联网集团Alphabet的子公司，近期被指控在搜索结果和广告业务中对竞争对手不利。

谷歌与苹果公司或三星集团达成的协议就是一个例子，协议将谷歌搜索设为预设网络浏览器。副司法部长杰弗里·罗森（Jeffrey Rosen）表示，谷歌的作为可能会使美国错过下一波创新浪潮。

Google Mutterkonzern Alphabet Inc. (picture-alliance/NurPhoto/A. Pohl)

母公司Alphabet的股价仍然逆势上涨

美国两党罕见的共识

美国政府的诉讼就发生在11月3日总统大选前，共和党和民主党这次都同意针对谷歌的诉讼。共和党参议员乔什·海利（Josh Haley）将诉讼描述为“一个世代中最重要的反垄断案”。自1873年以来，反垄断运动一直在努力保护消费者免受垄断的影响。民主党参议员伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）曾呼吁对谷歌采取“迅速强硬的行动”。

DW.COM

据两名知情人士透露，中国正在筹备对谷歌（Google）发起反垄断调查，调查方向有关谷歌是否利用其安卓（Android）系统的主导地位扼杀市场竞争。

微软有可能成为TikTok（抖音海外版）在美业务的买主。这家全球最大的软件公司在中国的生意相当可观。

美国联邦政府也盯上了谷歌、脸书和亚马逊等互联网巨头。这些跨国公司不仅因其巨大的市场份量受到越来越大的压力，还日益被推向政治冲突的前沿。

欧盟最高法院欧洲法院（ECJ）裁定，欧盟与美国之间的数据保护协议无效。这让脸书、谷歌等互联网巨头在欧洲市场面对更多的不确定性。

美国政府对法国开启的301调查已出结果，认定巴黎向谷歌、脸书等美企征收数字税是“歧视性”的，决定反制，而制裁法国消费品可征税高达100%。

谷歌批评政府的举动“存在严重缺陷”，谷歌表示：“人们之所以使用谷歌，是因为他们选择谷歌，而不是因为他们被强迫或没有别的选择。”如果诉讼成功，质量较差的替代搜索引擎会脱颖而出，而智能手机会变贵。此外，即使是在安卓设备上，也会更容易更改标准搜索引擎。

但是开盘前，Alphabet股票仍上涨。美国金融机构SlateStone Wealth的纽约基金经理罗伯特·帕夫利克（Robert Pavlik）表示怀疑，谷歌是否真的应该严重担心共和党和民主党共同的敌对行动。

数十亿罚款

在美国，针对搜索引擎运营商的竞争性调查已经进行了一年多。2017年至2019年间，欧盟多次因谷歌滥用市场支配力，以及使其他公司处于不利地位，对其处以数十亿美元的罚款。谷歌在美国和欧洲的互联网搜索中占据主导地位，市场份额在80％至90％之间。

杨宇/达扬/(德新社、路透社)

 © 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Symbolbild Google Logo zu Steuerstreit mit Frankreich

中国计划对谷歌进行反垄断调查 30.09.2020

据两名知情人士透露，中国正在筹备对谷歌（Google）发起反垄断调查，调查方向有关谷歌是否利用其安卓（Android）系统的主导地位扼杀市场竞争。

USA Kartellrecht Anhörung Mark Zuckerberg

美四大科技巨头国会听证 提及中国 30.07.2020

库克、贝索斯、扎克伯格、皮柴——这四人共同出席美国国会席听证会，还是头一次。在长达5个多小时的听证中，他们受到有关垄断、不公平竞争等激烈的质问。四人还被问及是否相信中国政府窃取美国企业技术。

Münchner Sicherheitskonferenz Mark Zuckerberg

美国封杀TikTok 扎克伯格扮幕后推手? 25.08.2020

美国媒体报导，脸书创办人扎克伯格以个人名义警告多位美国政要提防TikTok，很可能是促成近日特朗普政府扩大打击TikTok的原因之一。TikTok除了抗议脸书违反公平竞争原则，也对美国联邦政府提告，试图摆脱困境。

广告

经济纵横

Bildergalerie Airlines Logo Cathay Pacific Airways (picture-alliance/dpa)

国泰重组：港龙停运 裁员8500

香港国泰航空周三早间发出通告，宣布重组计划。其中包括国泰旗下港龙航空从即日起停止运营，集团整体削减约占总数24%的8500个职位等内容。今年6月，香港政府曾斥资273亿港元购入国泰股份及向国泰贷款，以支持国泰渡过疫情难关。  

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  