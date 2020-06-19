美国"金州杀手"终于认罪

（德国之声中文网）在美国加利福尼亚州发生一系列谋杀和强奸案40年后，现年74岁的男子迪安杰洛（Joseph James DeAngelo）承认自己有罪。在萨克拉曼多的法庭上，被称为"金州杀手"的迪安杰洛承认自己犯下13起谋杀案和实施了其他暴行。

在回答法官的问题时，面容憔悴的这名越战老兵遵守了此前与检察官达成的相关协议，只用了"是"，"不是"，"我有罪"和"我承认"等几个字简短回答。

对连环杀手免其死刑

检察院因此决定对这名昔日警察免其死刑，判处终身监禁。 除了犯下13项谋杀案之外，迪安杰洛还被指控强奸约50名妇女。其受害者年龄在14至41岁之间。这位昔日警察因盗窃于1979年被解雇，他也被控犯有多起盗窃抢劫罪。



迪安杰洛在很多作案现场留下DNA痕迹

2018年4月，迪安杰洛才在萨克拉曼多郊区被捕。研究人员将在犯罪现场发现的DNA痕迹与一个家谱网站的数据进行比较后锁定了目标。警方在对家谱内的个人进行调查后，逐渐缩小了嫌疑人的范围。



李京慧 / 李鱼 (法新社、德新社)