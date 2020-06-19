 美国″金州杀手″终于认罪 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.06.2020

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时政风云

美国"金州杀手"终于认罪

在1970年代和80年代，约瑟夫·詹姆斯·迪安杰洛（Joseph James DeAngelo）令整个加利福尼亚州的人陷入恐慌。现在，他与检察官达成协议，在法庭上承认犯下13起谋杀罪。

USA Prozess Joseph James DeAngelo (picture-alliance/ZumaPress)

被控连环杀手（右）与他的辩护律师

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世界上190几个国家中，有106个已废除死刑。根据大赦国际的调查，中国虽将其视为国家机密，但在2017年应有上千起死刑处决，比世界上其他国家的总和都来得高。除去中国，世界上死刑执行的比例持续下降。 (04.01.2019)

又有一个美国联邦州废止了死刑：华盛顿州最高法院宣布死刑违背宪法，而法官陈述的理由引人深思。 (13.10.2018)

（德国之声中文网）在美国加利福尼亚州发生一系列谋杀和强奸案40年后，现年74岁的男子迪安杰洛（Joseph James DeAngelo）承认自己有罪。在萨克拉曼多的法庭上，被称为"金州杀手"的迪安杰洛承认自己犯下13起谋杀案和实施了其他暴行。

在回答法官的问题时，面容憔悴的这名越战老兵遵守了此前与检察官达成的相关协议，只用了"是"，"不是"，"我有罪"和"我承认"等几个字简短回答。

对连环杀手免其死刑

检察院因此决定对这名昔日警察免其死刑，判处终身监禁。 除了犯下13项谋杀案之外，迪安杰洛还被指控强奸约50名妇女。其受害者年龄在14至41岁之间。这位昔日警察因盗窃于1979年被解雇，他也被控犯有多起盗窃抢劫罪。

USA Tatort Joseph James DeAngelo (picture-alliance/AP Photo/FBI)

迪安杰洛在很多作案现场留下DNA痕迹

2018年4月，迪安杰洛才在萨克拉曼多郊区被捕。研究人员将在犯罪现场发现的DNA痕迹与一个家谱网站的数据进行比较后锁定了目标。警方在对家谱内的个人进行调查后，逐渐缩小了嫌疑人的范围。


李京慧 / 李鱼 (法新社、德新社)

 

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