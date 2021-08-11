美国重申支持立陶宛与台湾发展互惠关系

（德国之声中文网）美国国务院发布新闻稿指出，美国副国务卿舍曼（Wendy Sherman）在通话中对立陶宛外长兰斯伯格斯（Gabrielius Landsbergis）表示：“美国坚定支持我们的北约盟友及欧盟伙伴立陶宛，包括面对中华人民共和国近期针对立陶宛决定与台湾发展互惠关系而采取的胁迫行为。”

兰斯伯格斯则在推特上回应称：“感谢美国副国务卿舍曼就未来挑战的深度意见交流，不仅是对立陶宛，也是对整个自由世界。我们的力量在于我们的同盟和自由与民主必胜的共同信念。感谢美国坚定不移的支持。”

近期立陶宛允许台湾在其首都维尔纽斯以台湾名义设立代表处，引起中国强烈不满。北京本周宣布召回驻立陶宛大使，并要求立陶宛也召回驻华大使。立陶宛外交部发表声明，对中国的决定表示遗憾，但也借机重申，“立陶宛本着一个中国政策，决心像欧盟及世界其他国家一样，谋求与台湾的互利关系”。

中国驻美使馆周三发表声明称，“立陶宛政府允许台湾当局以‘台湾’名义设立‘代表处’，同台湾当局发展官方实质关系，公然违背中立两国建交公报精神，严重损害中国主权和领土完整，严重违反国际社会公认的一个中国原则”。刚抵美履新的中国驻美大使秦刚周五与美国副国务卿舍曼会面时也强调，台湾问题是中美关系中最重要丶最敏感的问题。

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台湾外交部则在舍曼与兰斯伯格斯通话后做出回应，感谢美国展现全球民主阵营领袖风范，在民主国家面对专制政体胁迫时，公开且坚定表达支持。“拜登政府自上任以来持续力挺台湾，公开支持我国与立陶宛加强关系，并关切中国对他国与台湾的武力威胁。外交部会持续推动与所有理念相近国家发展实质友好关系，增进互惠交流。”

台湾外交部还表示，台湾作为全球的一股良善力量，会持续捍卫民主、法治、保障人权，不会因为外在压力胁迫而退缩，也会在既有深厚基础上，加强与美国紧密合作，拓展台湾的国际空间。

台湾外交部长吴钊燮7月20日宣布，将在立陶宛首都维尔纽斯设立“驻立陶宛台湾代表处”，该代表处将是台湾在欧洲国家首个以台湾为名的代表处。立陶宛则规划今年秋天在台湾设立代表处。

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