美国重启四方安全对话 周四举行线上会谈

(德国之声中文网) 美国总统拜登（Joe Biden）将重启由美丶日丶澳丶印组成的「四方安全对话（Quad）」 以平衡来自中国的势力，四国将在周四（2月18日）举行线上视讯会谈。

美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）17日告诉记者:「与四国外交部长的会议，对於保障印太地区的自由与开放，以及应对我们这个时代的决定性挑战至关重要。」

该线上会谈将是拜登政府上台後首次的非正式组织会谈。普莱斯说，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）还会与法国丶德国丶英国等国个别通话，讨论共同面对的全球挑战。

路透社指出，拜登认为与盟友紧密合作是他在应对中国时的关键策略，他说美国以「胜过（out-compete）」北京为目标。法新社指出，虽然澳大利亚和印度一开始对与中国对抗抱持谨慎态度，近年来随着北京与两国关系的恶化，四方对话的形式也在扩大。拜登与印度总理莫迪（Narendra Modi）上周在电话中同意通过四方安全对话加强印太地区的安全。

四方安全对话（Quad）是在2007年启动，这是时任日本首相安倍晋三的点子，他希望能找到盟友一同平衡中国的势力崛起。

去年11月，美丶日丶澳丶印四国於孟加拉湾与阿拉伯海举行了四方海军演习，澳大利亚是十多年来首次参加。在那之前几周，前任美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）和这几国的外交部长在日本东京会晤。

中国官媒《环球时报》在这个月稍早警告拜登，称重启四方对话会是一个「严重的战略错误」，说试图阻止北京的主导地位可能会引发「严峻的战略对抗」。该报还在专家评论专栏当中特别对印度施压，称印度「完全将自己绑在美国的反中国战车上」应该不符合印度的利益。

法新社说，印度历来在外交政策上强调不结盟，但是在去年喜马拉雅山上的一场战役後，至少有20名印度军人死亡以及数量不明的中国军人伤亡，两国紧张局势直升。

台湾虽然非四方安全对话成员，但台湾外交部部长吴钊燮在去年接受印度电视台采访时说，乐见四国共同因应印太区域的挑战所做的努力，并且表达台湾有高度意愿与理念相近国家共同维护自由丶开放的印太区域。台湾自由时报报导，自2018年以来，台湾透过参与「Quad-plus」深化与四方国家的交流。美国也曾於去年邀请韩国丶越南丶纽西兰等国家参与「Quad-plus」会议。

李玟仪/杨威廉（法新社丶路透社丶自由时报）

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