美国“里根”号航母停靠香港

（德国之声中文网）本周三（11月21日），一艘美国航母抵达香港。两前天，两架B-52轰炸机飞越具有争议的南中国海。

这艘名叫"里根"号的美国航母及其战斗舰群停靠在香港港口。前不久，在紧张的军事关系中，中国拒绝了美国另一艘军舰访港。

中国领导人习近平和美国总统特朗普计划于本月末会晤。这将是中美贸易战以来，两国领导人第一次坐下来"有话好好说"。这次"里根"号航母得以访港，被认为是这次会晤之前的友好姿态。

美国海军发表声明说，在"里根"号访港期间，官兵将与香港市民互动交流，包括体育活动、社区交流项目以及登舰游玩--通常会有超过4400人上舰一游。

"香港的充分发展和繁荣，正是我们美国第七舰队在这个重要的地区所要保护的目标，这也为了全世界各国的利益。" 舰队第五战斗群指挥官Rear Adm. Karl O. Thomas在声明中说。

该指挥官周二接受香港电视采访时说，中美两国军方尽管时或剑拔弩张，但是彼此有能力保持专业的关系。

与此同时，美国太平洋空军声明说， 两架B-52轰炸机周一飞越南中国海，是一个"例行的训练任务"。

这份周三发布的声明说，B-52轰炸机从关岛安德森空军基地起飞，这是始于2004年的美军印度洋-太平洋司令部轰炸机巡航行动的一部分。

舰队第五战斗群指挥官Karl Thoma

声明说，"最近的飞行任务符合国际法律规定，以及美国长期以来对印度洋-太平洋地区自由与开放的承诺。"

同时，位于华盛顿的战略与国际研究中心（CSIS）发表报告说，中国在其控制之下的南中国海的西沙群岛浪花礁--一片远离人烟的未开发区，建造了新的平台。

报告说，这一平台看似将装备雷达和太阳能发电设施。其战略位置令人推测它将成为中国在这一地区的雷达或信号情报搜集点。浪花礁已经建有一座导航灯塔。

CSIS说，跟中国其他大面积在珊瑚礁上填充沙石的人造岛屿不同，中等大小的浪花礁的工程没有造成严重的环境破坏。不过，这显示了中国政府如何轻而易举地扩大领地，比如2012年就从菲律宾人手中夺走了黄岩岛。

报告说，相较于大动作的挖掘和开垦，建造一个中型平台目前难以阻止，也不容易招致国际社会的齐声谴责。

张平/叶宣（美联社）