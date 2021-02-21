 美国遭遇世纪风暴 伤亡严重 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.12.2022

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新闻广角

美国遭遇世纪风暴 伤亡严重

一场"百年不遇"的冬季暴雪已在全美国范围内造成60人死亡，仅纽约州水牛城地区就有至少27人丧生。拜登授权联邦紧急事务管理署（FEMA）协调该地区的救灾工作。

纽约州水牛城周一（12月26日）街景

纽约州水牛城周一（12月26日）街景

（德国之声中文网）美国总统拜登周一（12月26日）宣布联邦政府对纽约州抗击暴风雪灾情提供援助。一场严重的冬季风暴在水牛城地区造成至少27人死亡，还有数千人遭遇停电。

联邦紧急事务管理署（FEMA）已被授权协调水牛城地区的救灾工作。拜登总统在周一深夜与纽约州州长凯霍楚尔（Kathy Hochul）通话，表示"联邦政府极尽全力"支持该州的应急努力。

"我的心与那些在这个假期里的周末失去亲人的人同在。我和吉尔为你们祈祷。"拜登当天早些时候在推特上说。

"百年不遇"的"暴雪2022"

纽约州西部降雪超过4英尺（1.2米），霍楚尔称这是一场"无比浩大的、百年不遇"的大灾难。

周一，数百名国民警卫队士兵被派往协助应急人员。然而，道路上仍然到处都是汽车，甚至是被埋在雪下的铲车，使救援工作变得复杂。

霍楚尔说，这次狂暴气候将以"暴雪2022"而载入历史，并补充说，"目前还在半途，距离结束为时尚早。"

当地官员认为，这是自1977年暴风雪造成近30人死亡以来水牛城地区最严重的暴风雪。

雪中汽车抛锚

雪中汽车抛锚

当局将调查航班混乱情况

美国的其他地区也正在遭受这场狂风暴雪的袭击，这场风暴已经在全美国范围内造成60人死亡。

根据航班追踪网站Flightaware.com的数据，最近几天，大雪、暴风和低温迫使大约15000个美国航班取消，包括周一的3800多个航班。

然而，周一晚些时候，美国交通部表示将对西南航空公司"不可接受"的取消或者延误的航班数量，以确定情况是否失控。

（路透社、法新社）

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