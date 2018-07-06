美国逮捕疑似俄国女特工

（德国之声中文网）美国司法当局已经对俄罗斯公民玛丽亚·B（Maria B.)提起诉讼。该女子被控在没有事先申明的情况下，为俄罗斯政府工作。

依照美国法律，为外国政府游说或从事外交工作，必须事先在美国司法部登记。

美司法部在华盛顿宣布，该女子参与了俄罗斯政府一起干预美国政治的阴谋。据称，她以留学生身份获得美国签证。嫌疑人是在上周日（7月15日）被逮的，并已于周一交由一名女法官初审。

同美国政界人物有接触

一项法庭文件显示，这名29岁俄罗斯女性的"关系网"中也包括美国政治家。联邦调查局称，嫌疑人试图建"私人"沟通渠道，以渗透到美国的"国家决策机制"中，从而"帮助"俄罗斯政府实现其利益。

此外，这名嫌疑人据称还同美国影响力巨大的反枪支管制游说团体NRA取得了联系，并曾多次参加游说团体的聚会活动。至少在2017年前，她一直按照一名俄罗斯高级官员的指令而行事。此人后来在俄罗斯中央银行供职，并上了美国政府针对俄罗斯官员的制裁名单。

近来，美国有关当局对俄罗斯政府涉嫌干预美国政治展开了一系列司法调查，本次俄罗斯疑似女特工被捕事件就是在这一背景下发生的。上周五，一个陪审团对12名俄罗斯军事情报人员提起诉讼，指控他们在2016年大选中攻击民主党及其总统候选人希拉里·克林顿。而今年二月，另外13名俄罗斯公民因在因特网上散布虚假消息遭到起诉。

美国总统特朗普同俄罗斯总统普京会面时，对于美国有关当局指控俄罗斯两年前严重干预美国大选、促成特朗普当选的说法并不认同。特朗普表示，普京对干预大选的否认是"强有力的。"

达扬/凝炼 （德新社，法新社，路透社）