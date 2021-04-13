美国通胀破五 美联储压力增大

（德国之声中文网）美国今年5月居民消费价格指数同比增长5%，呈2008年以来最高涨幅。根据美国劳工部的数字，4月份的通胀率为4.2%，当时，美联储曾表示，通胀上升只是暂时现象。不料5月份通胀再创新高。

扣除消费价格波动和能源价格波动后的核心通胀率为3.8%，这也是1992年以来的最高水平。

目前的通胀率已经远远超过了美联储制定的2%通胀目标，也让一些宏观经济学家担心经济出现过热现象，并开始考虑对美联储施压提高利率以及减少买入国家证券的数量。

不过，美联储已经发出信号，宣称暂时不会就物价上涨采取任何措施。美联储仍坚持认为，当前的价格发展只是暂时现象，他们仍会继续聚焦就业市场的发展态势。不过，最新发布的就业市场报告并不令人乐观。

为什么美国通货膨胀在上升？

因为新冠疫情，美国经济于2020年第二季度出现有史以来最严重的暴跌，而现在出现的过热是在去年较低基础上的转折，是两个因素的结合所导致的，即：疫苗推动的经济复苏与人们被压抑许久的需求的释放。

于是人们便看到，人们释出了太多的美元，但可以购买的商品却很有限，导致价格上涨。

分析师认为，对于最新公布的通胀数据不应过度解读。VP银行首席经济师吉策尔（Thomas Gitzel ）对《明镜在线》表示，“即使今后较高的通胀率仍会持续一段时间，但它终究仍是疫情造成的特殊现象。”他说，再过一段时间，这次涨价潮就会逐渐平息，因为，美国很多地方的服务业正在恢复正常，机票和酒店价格也在逐步走向正常。

此外，商品的供应链因为疫情和海上事故持续处在瓶颈状态。以芯片为例，芯片短缺也至少间接地对消费品价格产生了影响。而没有芯片就无法制造新车，顾客就只好就购买二手车，因此，美国二手车的价格出现单月猛涨的势头。美国劳工部的数据显示，芯片短缺造成价格上涨在整个通胀中占比大约为三分之一。

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