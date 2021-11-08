 美国通胀率创31年来最高纪录  | 经济纵横 | DW | 14.11.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

美国通胀率创31年来最高纪录 

根据劳工部在华盛顿所公布的最新统计数字，今年10月，美国消费者价格指数上涨趋势在高水平上加速，并创下1990 年以来的最高通胀率。 

Symbolfoto Inflation USA

面对剧烈通胀美联储将何去何从？

DW.COM

由于能源价格持续走高，今年十月德国的物价指数仍在继续上涨。通胀率达到了1993年以来的最高水平。

我们的生活成本正在增加，这其中有很多原因。德国之声评论员Henrik Böhme指出，比起其他国家的人们，德国人尤其害怕通货膨胀、货币贬值，但其实（尚且）无需恐慌。

（德国之声中文网）数据显示，今年10月份，美国消费者价格指数同比上涨 6.2%，为31年最高纪录。此前，分析师们预侧的通胀率平均为 5.9%。９月份，消费者价格指数上涨率为5,4%。 

美劳工部指出，价格上涨范围广泛，涉及众多领域。能源、租金、杂货、新、旧车价格均大幅上涨。不含能源和食品的通胀率，即所谓的核心通胀率，从 4.0% 升至 4.6%。经济学家多将这一通胀率作为确定潜在价格趋势的可靠指标。 

鉴于此，通胀再度远离美联储 2% 的中期目标值。不过，美联储将目前的通胀上升视为主要由新冠大流性瘟疫导致的暂时性现象，将很快回落。批评者们则指出，通胀率高企时间越长、同美联储目标的差距越大，这种观点就越难以坚持。  

睿盛银行（VP BANK）首席经济学家基策尔（Thomas Gitzel）对此评论道： 

“通胀似乎正在失控。实际上，本该设想我们已渡过通货膨胀高峰，——但远非如此。二手车市场夏季情况一度正常后，晶片供应短缺严重拖累汽车产业，生产成本增加，助推二手车价格，导致其价格在10月大幅上涨，与此相应，消费者价格指数某些组成部分10 月份同比剧增26.4%！然后，能源价格又再度上涨。”

他认为，美联储将因10 月份通胀率再次上升而感觉自己得到了证实。“这个美国货币监管机构本月就将减少月度债券购买量。这是一件好事，因为采取扩张性货币政策措施的时间已经过去。” 

德国巴符州银行（ LBBW）首席经济学家克伦奇（Dirk Clench）说:

“美国消费者物价指数又一次让人吃惊：价格指数变动率同比飙升 6.2%，为约 30 年以来的最大增幅。美国劳工部公布说，10月份，价格全线上涨。鉴于出现这一数字，美联储将越来越难以将通胀仅归因于仅在特殊效应和后补效果。最迟到明年底，美联储就将被迫放弃其犹豫不决的态度并实施关键利率转向。” 

（德新社等） 

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。 

相关内容

(210304) -- BEIJING, March 4, 2021 (Xinhua) -- Aerial photo taken on March 3, 2021 shows a view at the Ningbo Zhoushan Port in Ningbo, east China's Zhejiang Province. Both cargo and container throughput of Ningbo Zhoushan Port registered year-on-year growth of 4.7 percent and 4.3 percent respectively in 2020. The port saw its cargo throughput reach 1.172 billion tons while the container throughput achieved 28.72 million twenty-foot equivalent units (TEUs) last year. (Xinhua/Weng Xinyang)

中国外贸保持强劲 10月顺差创纪录 08.11.2021

尽管面临电力短缺和疫情抬头，中国10月份外贸仍继续保持强劲。据中国海关总署11月7日发布的数据，今年前10个月，中国外贸进出口总值突破30万亿元，同比增长22.2%，比2019年同期增长23.4%。

(190731) -- WASHINGTON, July 31, 2019 (Xinhua) -- U.S. Federal Reserve Chairman Jerome Powell speaks during a press conference in Washington D.C., the United States, on July 31, 2019. U.S. Federal Reserve on Wednesday lowered interest rates for the first time since the 2008 global financial crisis, amid rising concerns over trade tensions, a slowing global economy and muted inflation pressures. The Federal Open Market Committee, the Fed's rate-setting body, trimmed the target for the federal funds rate by 25 basis points to a range of 2 percent to 2.25 percent after concluding its two-day policy meeting, in line with market expectation. (Xinhua/Liu Jie) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

美联储宣布缩减购债规模 04.11.2021

美联储宣布从本月开始缩减购债规模，并计划在2022年年中彻底结束购债计划。美联储主席鲍威尔表示，希望到明年春天或夏天时通胀率会下降。到明年下半年，劳动力市场状况可能达到充分就业目标。“而这将足以成为加息的理由”。

Ein Haufen Geld Euros closeup close up Währung Finanzwirtschaft Schulden Schuldenloch Schuldenkrise Kredite Symbolbild Symbolbilder Symbole Symbolik symbolisch Symbolaufnahme Symbolfoto Geld Geldscheine Geldbündel Eurogeldscheine Euroscheine Zahlungsmittel Banknoten Finanzwesen Geldmarkt Geldwesen Banken Bankenpleite Bankenkrise Finanzkrise Wirtschaftskrise Weltwirtschaftskrise Finanzwirtschaftskrise Bankencrash Insolvenz Pleite Konkurs Inflation Deflation Geldentwertung schwacher Euro instabil volatil Devisenkurs Hamburg Hamburg Deutschland Germany *** A bunch of money euros closeup close up currency finance economy debt debt hole debt crisis credits symbol image symbol images symbols symbolism symbolic symbol pick-up symbol photo money banknotes bundles of money euro banknotes euro banknotes means of payment banknotes financ Copyright: xAchimxDuwentäster/teamworkx

德国物价继续飞涨 大宗贸易价格创47年纪录 12.10.2021

德国联邦统计局周二（10月12日）发布数据显示：9 月份，德国大宗贸易批发售价同比增加13.2%，为 47 年来最高水平。

广告
USA South Carolina Jenkinsville - Nuklearkraftwerk im Aufbau

科学家给比尔·盖茨核计划泼冷水

亿万富翁比尔·盖茨和沃伦·巴菲特的公司正联手打造第一个所谓钠冷快核反应堆。不过，许多专家认为，这样的项目其实会将“减排”引入歧途。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  