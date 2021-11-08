美国通胀率创31年来最高纪录 

（德国之声中文网）数据显示，今年10月份，美国消费者价格指数同比上涨 6.2%，为31年最高纪录。此前，分析师们预侧的通胀率平均为 5.9%。９月份，消费者价格指数上涨率为5,4%。

美劳工部指出，价格上涨范围广泛，涉及众多领域。能源、租金、杂货、新、旧车价格均大幅上涨。不含能源和食品的通胀率，即所谓的核心通胀率，从 4.0% 升至 4.6%。经济学家多将这一通胀率作为确定潜在价格趋势的可靠指标。

鉴于此，通胀再度远离美联储 2% 的中期目标值。不过，美联储将目前的通胀上升视为主要由新冠大流性瘟疫导致的暂时性现象，将很快回落。批评者们则指出，通胀率高企时间越长、同美联储目标的差距越大，这种观点就越难以坚持。

睿盛银行（VP BANK）首席经济学家基策尔（Thomas Gitzel）对此评论道：

“通胀似乎正在失控。实际上，本该设想我们已渡过通货膨胀高峰，——但远非如此。二手车市场夏季情况一度正常后，晶片供应短缺严重拖累汽车产业，生产成本增加，助推二手车价格，导致其价格在10月大幅上涨，与此相应，消费者价格指数某些组成部分10 月份同比剧增26.4%！然后，能源价格又再度上涨。”

他认为，美联储将因10 月份通胀率再次上升而感觉自己得到了证实。“这个美国货币监管机构本月就将减少月度债券购买量。这是一件好事，因为采取扩张性货币政策措施的时间已经过去。”

德国巴符州银行（ LBBW）首席经济学家克伦奇（Dirk Clench）说:

“美国消费者物价指数又一次让人吃惊：价格指数变动率同比飙升 6.2%，为约 30 年以来的最大增幅。美国劳工部公布说，10月份，价格全线上涨。鉴于出现这一数字，美联储将越来越难以将通胀仅归因于仅在特殊效应和后补效果。最迟到明年底，美联储就将被迫放弃其犹豫不决的态度并实施关键利率转向。”

（德新社等）

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