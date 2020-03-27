美国通缉犯成委内瑞拉石油业新“掌门人”

（德国之声中文网）艾伊萨米（Tareck El Aissami）被任命为石油部长，阿斯杜拜尔·查韦斯（Asdrubal Chavez）被任命为委内瑞拉国家石油公司（PDVSA）的负责人。该国国家电视台公布了任命。不过委内瑞拉政府尚未对此发表评论。

委内瑞拉是全球最大石油储备国，奎维多（Manuel Quevedo）担任委内瑞拉国家石油公司总裁兼石油部长28个月的任职期间，该国原油产量减少了65%。

总部位于迈阿密的投资公司加拉加斯资本市场（Caracas Capital Markets）负责人达伦（Russ Dallen）指出："这个国家唯一的收入来源，石油产业，在奎维多任职期间已经崩溃，又受到美国制裁的最后一击。"

批评者指出，腐败活动猖獗，管理不善都是石油产量大幅下滑的主要原因。

石油工业是委内瑞拉的支柱产业

阿斯杜拜尔·查韦斯曾短暂担任总部位于休斯顿的炼油公司Citgo负责人， 这是一家委内瑞拉国家石油公司旗下的子公司，但因美国没有发放签证，所以阿斯杜拜尔·查韦斯不得不放弃该职务。

被任命为委内瑞拉石油部长的艾伊萨米不久前被美国移民和海关执法局列入10大通缉犯名单。2017年他被美国认定为毒枭而被列入制裁名单，去年，美国指控艾伊萨违反了制裁。45岁的艾伊萨米是马杜罗的主要顾问，他曾担任副总统，是受美国制裁的马杜罗盟友之一。艾伊萨米上个月第二次被美方起诉，他被控和马杜罗一起策划贩毒活动，美国宣布悬赏1500万美元缉拿马杜罗，艾伊萨米的悬赏金额是1000万美元。

国际政治咨询机构欧亚集团(Eurasia Group)拉美地区主管塔尔戈(Risa Grais-Targow)指出，艾伊萨米的任命表明马杜罗希望由专业人士接管石油行业的意愿："艾伊萨米是一个实用主义者。但前方之路充满荆棘。"

为了缓解不断飙升的通货膨胀，马杜罗周一上调了大多数工人的最低工资。委内瑞拉央行公布的数据显示，今年前三个月的通胀率为124%。

该国拥有世界上最大的石油储备，但委内瑞拉深陷政治和社会危机，同时，美国和近60个国家组成的联盟呼吁马杜罗下台。这些国家都承认反对派瓜伊多为合法的临时总统。

文木 / 乐然 （美联社）