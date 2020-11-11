美国选举官员：11月3日大选史上最安全

（德国之声中文网）美国选举基础设施政府协调委员会(GCC)和选举基础设施部门协调执行委员会(SCC)等多个有关部门发表联合声明，称在2020年总统大选中，没有证据表明任何投票系统删除或丢失选票，改变选票，或以任何方式受到损害。

声明说，“11月3日的选举是美国历史上最安全的选举。目前，全国各地的选举官员在最终确定结果之前，正在审查和反复检查整个选举过程。

特朗普在宾州诉讼成功

特朗普的律师已向法院提起多起诉讼，迄今没有取得太多成功。不过，也不尽然。据福克斯新闻报道，宾夕法尼亚州法官裁定，一些邮寄选票不应包含在结果之内，这具体涉及多少张票，目前尚不清楚。不过，这应该不会改变整个选举的结果。

具体涉及的是选举前两天更改的州令。该州令给了那些未能验证投票者身份的邮寄选票更多时间提交身份证明。如今宾州法院推翻了相关决定。裁决指出，对于那些未能及时验证身份的选票，截止日期是11月9日，那些在11月10日至11月12日才提交身份证明的选票无效。

该判决应该不会改变宾州的选举结果。目前，该州已清点出99%的选票，而拜登领先特朗普4万票。

尽管如此，很多特朗普的支持者还是在社交媒体上庆祝了这一“重大胜利”。

共和党抵制或和佐治亚州选举有关

特朗普政府迄今仍拒绝按照法律规定和拜登团队进行有序的权力交接。政治观察家认为，共和党的抵制态度和佐治亚州一月初将举行第二次投票，决定两个参议员席位归属有关。共和党在参议院已获50个议席，领先于民主党的４８席。如果共和党拿下佐治亚州的两个议席，将保持在参议院中的多数党地位。为争取佐治亚州的选民，共和党需要支持率仍很高的特朗普。

不过，一些共和党要人的言论表明，接受拜登选举获胜的共和党人在增加。在被CNN问及拜登是否应该获得简报情咨时，颇具影响力的南卡州共和党参议员林赛·格雷厄姆（Lindsey Graham) 表示，“是的，我想他应该得到。”此外，查尔斯·格拉斯利（Chuck Grassley）、詹姆斯·兰克福德（James Lankford）和约翰·桑恩（John Thune）等参议员也作出类似表示。俄亥俄州州长、共和党人迈克·德温（Mike DeWine）甚至首次称拜登为“当选总统”。

民主党参议员：共和党毒害民主

参议民主党及少数党领袖舒默（Chuck Schumer）批评说：“共和党人不去致力于将国家团结起来，共同打击共同的敌人新冠，反而在国会散布阴谋论，否认现实，毒害我们的民主。”

他谴责共和党参议员因为害怕特朗普而有意质疑选举结果。他说：“大选结束了。特朗普总统输了。拜登将成为美国下届总统。”

众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）呼吁共和党将注意力转向抗疫。谈到共和党人对危机的态度，她说：“这就好像房子起火了，他们却拒绝往上面浇水。”

根据目前的计票统计，拜登获得7780多万张选票，比特朗普大约多出530万张选票。佐治亚州有关选举负责人表示，人工重新计票几乎不能改变选举结果。拜登在该州的票数多出特朗普14000多张。

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