美国选举人团确认拜登胜选

(德国之声中文网) 美国总统当选人拜登周一(12月14日)确定突破270张选举人票的当选门槛，正式在美国总统选举中获胜。

拜登凭借加州的55票达到了这个里程碑。他目前获得302张选票，预计周一稍晚夏威夷完成投票后，他总共将获得306张选票。现任美国总统特朗普已获得232票。

拜登准备在当地时间晚上八点演讲，他准备的演讲稿说：「在这场争夺美国灵魂的战斗中，民主取得了胜利。我们人民投票了，对美国的机构保持信心。我们选举的完整性仍然完好无损。」

现任特朗普和副总统彭斯尚未发表评论。

接下来美国国会将于1月6日举行会议，认证选举人团投票。当选总统拜登和当选副总统哈里斯（又译贺锦丽）将于2021年1月20日中午宣誓就职。

什么是选举人团？

选举人团是指来自所有50个州和哥伦比亚特区的538名选举人，与国会中的代表和参议员人数相同。他们通常在各自的州府开会，投票选举总统和副总统。

除緬因州和內布拉斯加州外，其他各州和華盛頓特區均採取贏家通吃的政策，即在本州得票最多的候選人獲得全部選票。每個州的選舉人團選票分配是由每十年一次的人口普查結果決定的。

缅因州和内布拉斯加州有两名选举人，负责选择全州得票最多的候选人，而每个国会选区则选择自己的选举人，支持该选区的选择。缅因州有三张选举人团票支持拜登，一张支持特朗普，而内布拉斯加州则有四名选举人支持特朗普，一张支持拜登。

邹宗翰/张慈 (美联社、法新社、德新社)

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