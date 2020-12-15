 美国选举人团确认拜登胜选 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.12.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

美国选举人团确认拜登胜选

美国当选总统拜登在选举人团计票中通过了270票的门槛，正式赢过特朗普。由于特朗普始終拒绝认输，选举人团在2020年扮演了更重要的角色。

USA | Präsidentschaftswahl | Mehrheit der Wahlleute stimmt für Joe Biden

在选举人团投票之后，拜登在本次美国总统大选中正式被确认获胜。

(德国之声中文网) 美国总统当选人拜登周一(12月14日)确定突破270张选举人票的当选门槛，正式在美国总统选举中获胜。

拜登凭借加州的55票达到了这个里程碑。他目前获得302张选票，预计周一稍晚夏威夷完成投票后，他总共将获得306张选票。现任美国总统特朗普已获得232票。

拜登准备在当地时间晚上八点演讲，他准备的演讲稿说：「在这场争夺美国灵魂的战斗中，民主取得了胜利。我们人民投票了，对美国的机构保持信心。我们选举的完整性仍然完好无损。」

现任特朗普和副总统彭斯尚未发表评论。

接下来美国国会将于1月6日举行会议，认证选举人团投票。当选总统拜登和当选副总统哈里斯（又译贺锦丽）将于2021年1月20日中午宣誓就职。

什么是选举人团？

选举人团是指来自所有50个州和哥伦比亚特区的538名选举人，与国会中的代表和参议员人数相同。他们通常在各自的州府开会，投票选举总统和副总统。

除緬因州和內布拉斯加州外，其他各州和華盛頓特區均採取贏家通吃的政策，即在本州得票最多的候選人獲得全部選票。每個州的選舉人團選票分配是由每十年一次的人口普查結果決定的。

缅因州和内布拉斯加州有两名选举人，负责选择全州得票最多的候选人，而每个国会选区则选择自己的选举人，支持该选区的选择。缅因州有三张选举人团票支持拜登，一张支持特朗普，而内布拉斯加州则有四名选举人支持特朗普，一张支持拜登。

邹宗翰/张慈 (美联社、法新社、德新社)

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

USA | Präsidentschaftswahl | Mehrheit der Wahlleute stimmt für Joe Biden

拜登正式当选 特朗普坚不认输 15.12.2020

美国当选总统拜登在选举人团计票中通过了270票的门槛，正式赢过特朗普。同一天，不认同特朗普选举舞弊指控的司法部长巴尔提交辞呈。

USA Wilmington, Delaware | Joe Biden, Vorstellung Team | Joe Biden

德语媒体：拜登如何接手美中贸易战的“烂摊子”？ 11.12.2020

距离白宫权力交接还有数周时间，德语媒体从拜登提名戴琪任美国贸易代表，分析下届政府将如何处理对华贸易争端。与此同时，特朗普似乎致力于继续激化与中国之间的矛盾，给他的继任者留下一片“焦土”。

USA Hunter Biden

拜登之子亨特遭税务调查 10.12.2020

美国当选总统乔·拜登之子亨特·拜登成为税务稽查人员调查的目标。特拉华州的联邦检察官正在对他的 “税务情况”展开调查。

广告

媒体看中国

西方国家用何种方式才能应对来自北京的经济和政治胁迫

德语媒体：为什么熊猫可以拳打袋鼠？

德国《世界报》认为，只有所有开放社会国家团结起来，才能应对来自北京的经济和政治胁迫。《南德意志报》驻华记者认为，西方国家的个人主义价值观在疫情期间不但不是模范，反而是噩梦。她呼吁欧洲国家在抗疫问题上向东看齐。  