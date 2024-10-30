美国选举人团制度再受瞩目 卡玛拉·哈里斯团队欲说还休

美国大选胶着的选情让人们再一次把目光投向备受争议的选举人团制度。民主党副总统沃尔兹呼吁废除该制度，但是卡玛拉·哈里斯要求他在表达时要更加小心。

（德国之声中文网）随着美国大选日临近，胶着的选情让人们再一次把目光投向备受争议的选举人团（Electoral College，又称选举人票）制度。

本月初（10月8日），民主党副总统候选人、明尼苏达州州长沃尔兹（Tim Walz）在西海岸的两场筹款活动中，再次呼吁废除选举人团制度。

沃尔兹说，"我想我们都知道，选举人团需要废除。我们需要一个全国普选。"他表示，他希望总统候选人不必只关注少数几个摇摆州的战场，而是能够全力争取全国各地的选票。

针对沃尔兹关于选举人团的最新言论，特朗普竞选团队在社交媒体上发布帖子，质问沃尔兹为何如此"厌恶宪法"。

选举人团制度在1787年被写入美国宪法中。这是美国选举体制中最重要又最具争议的一环。

民主党副总统候选人、明尼苏达州州长沃尔兹（Tim Walz）多次呼吁废除选举人团制度。 图像来源: Matt Rourke/AP/picture alliance

"赢者通吃"

美国总统和副总统并非由选民直接选举产生，而是由来自各州的选举人票决定。

目前全美国共有538张选举人票。除华盛顿特区3张外，其余各州的配额等于其在国会中的席位数（每州有联邦参议员2人；联邦众议员席位则按各州人口比例分配）。人口最少的怀俄明州只有3张举人票，人口最多的加利福尼亚州则有55张选举人票。候选人获得全国一半以上（即至少270张）选举人票，就能赢得大选。

如果候选人均未获得过半选举人票，则由联邦众议院从得票前三名的总统候选人中选出总统（每州众议员合算一票），参议院从得票前两名的副总统候选人中选出副总统（每名参议员一票）。这种情况在历史上十分罕见。

选民投票的作用，是决定本州选举人票的归属。目前，全美国有48个州和华盛顿特区都实行"赢者通吃"（Winner-take-all，又称"胜者全得"）制度，即赢得本州相对多数普选票的总统候选人，全部获得该州的全部选举人票。

缅因与内布拉斯卡两州的选举人票部分按照按众议员选区分配，即在每个众议员选区的大选获胜者各获得一张选举人票（又称众议员选票），在全州获胜者则获得剩下的两张选举人票（又称参议院选票）。

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蓝州、红州和摇摆州

多数州分别成为两党各自的"基本盘"，即两党支持者人数相差较大，形成要么"蓝州"（民主党支持者占多数）要么"红州"（共和党支持者占多数）的格局。这样一来，竞选的主战场便集中在为数不多的几个"摇摆州"（又称“关键州”）。

近几十年来，蓝州的人口总是多于红州，共和党在赢得全国总普选票上处于下风。但是，在选举人团制度下，最终由选举人票决定胜负。由此不难理解，候选人有可能通过在"摇摆州"获胜而斩获多数选举人票（270票），从而无需赢得全美多数选民的支持就能赢得大选。

这样的情况在本世纪已发生过两次，分别是共和党的小布什（2000年）以及特朗普（2016年）。两人在全民投票中虽未脱颖而出，却赢得多数选举人票。

这就是为什么今年的民主党副总统候选人沃尔兹一再表示应该废除选举人团制度，而共和党的特朗普竞选团队要求他"尊重宪法"。

美国大选的主战场集中在为数不多的几个"摇摆州"。 图像来源: Samuel Corum/Sipa USA/picture alliance

妥协与争议

选举人团是美国宪法制订者订出的折中方案。当时有人认为应该由国会选举总统，另一些人则认为去中央化制度将能防止权力集中。

选举人团是一人一票选举原则和直接任命国家领导人这两者之间的妥协办法。

该制度一开始就存在争议。支持者认为，这个制度迫使候选人走遍全国各地，而不只是锁定人口最多的地区。

密歇根大学政治研究中心主任、政治学教授科尔曼（Ken Kollman ）说："这个论点声称，如果采用全民投票结果，候选人将把全部心力花在人口聚集的中心，只把时间投入在大城市而忽略乡村地区。但情况比这个更为复杂。他们早就忽视全国各地大部分的乡村地区，除非你是住在摇摆州的乡村地区，他们才会关注你。"

批评者认为，选举人团剥夺了美国数百万人的选举权，并赋予人口较低的乡村地区过高的比重。根据美国联邦选举委员会的数据，怀俄明州的一张选举人票大约代表19万人，加利福尼亚的选举人票则对应72万人。

科尔曼表示："半数以上的州通过选举人团制度取得比全民投票更大的影响力。"

但他也强调："在赋予人口较少地区更多政治影响力一事上，参议院的问题比选举人团更大。美国参议院是个比例严重失衡的机构，与大州相比，较小的州在参议院的代表人数过多。"

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修宪与改革

事实上，就废除选举人团制度而言，"厌恶宪法"的远不止沃尔兹一人。

历次调查表明，多数美国选民都希望废除选举人团制度，将总统大选改为直接选举。

但是，修宪的门槛很高，需要在参众两院分别获得三分之二多数通过。在种种利益纠葛之下，这几乎没有可能。

本世纪初，一种新的改革思路出现了，那就是"全国普选票州际协定"。该协定规定，一旦加入协定的州所持有的选举人团票总数超过全国总数的一半，加入的各州就会把所有选举人团票投给全国普选票中的胜出者；如此一来，加入协定的各州便能以压倒性多数使全国普选中得票最多的候选人当选。如果上述条件未能满足，各州则维持现状。

截止2024年4月，共有17个州以及华盛顿特区签署了该协定。其中包括，去年沃尔兹作为州长签署法案将明尼苏达州纳入协议。这些州的选举人团票数总和为209票，不足全国票数的一半（270票）。因此，协定生效还有待时日。

人们预测，加入协定的州多到一定程度，反对此项协定的团体可能提起诉讼，其合法性最终由美国最高法院进行裁决。

2019年参与总统竞选时，卡玛拉·哈里斯接受电视节目采访表示，她"对结束选举人团的讨论持开放态度"。但在本次竞选中，她显然希望避免可能带来波动的任何激进立场。

在最近播出的CBS《60分钟》节目中，沃尔兹表示，卡玛拉·哈里斯对他说："你需要在表达时更加小心。"

（综合报道）

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