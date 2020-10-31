美国选举人团制度：保障话语权还是伤害民主？

（德国之声中文网）"选举人团"是美国选举体制中最令人匪夷所思，却也是最重要的一环。下任美国总统与副总统人选实际上是由选举人团所决定。

选举人团制度在1787年被写入美国宪法中，目前共有538个选举人团席次，每个州的选举人数为该州在参议院和众议院的议员总人数。人口最少的怀俄明州只有三个选举人席次，人口最多的加利福尼亚州则拥有55张选举人票。

密歇根大学政治研究中心主任、政治学教授科尔曼（Ken Kollman ）表示："参加美国总统投票的选民，实际上选的是一个选举人的集体名单。"

"所以如果你投票给共和党或民主党，实际上选择的是民主党或共和党所提名的一系列选举人。各州的选举人是选举人团的组成部分，在全民投票后，再由他们投票选出总统。"

妥协方案

选举人团是美国宪法制订者订出的折中方案。当时有人认为应该由国会选举总统，其他人则声称去中央化制度将能防止权力集中。

选举人团是一人一票选举原则和直接任命国家领导人这两者之间的妥协办法。

在选举人团制度下，共有48个州实行"赢者通吃"，即把本州的选举人票全部给予在该州获得相对多数普选票的总统候选人。如此一来，任何候选人都有可能通过在"摇摆州"夺下胜利最终获得选举人团的多数选票（270票），在无需赢得全美多数民众支持的情况下赢得大选。

这样的情况在本世纪已发生过两次，分别是共和党的小布希（2000年）以及特朗普（2016年）。两人在全民投票中虽未脱颖而出，却赢得多数选举人票。

民主党寄望赢得数百万反对共和党政策的女性选票

选举人团制度的支持者认为，这个制度迫使候选人走遍全国各地，而不只是锁定人口最多的地区。

"这个论点声称，如果采用全民投票结果，候选人将把全部心力花在人口聚集的中心，只把时间投入在大城市而忽略乡村地区。但情况比这个更为复杂。他们早就忽视全国各地大部分的乡村地区，除非你是住在摇摆州的乡村地区，他们才会关注你。"科尔曼如是说。

目前，缅因和内部拉斯加是唯一不采取"赢者通吃"制，而是按普选得票比例分配选举人票的两个州。

美国选举人团的投票定在12月第二个星期三之后的星期一，今年的日期是12月15日。

各州选举人会将选票提交给国会。最后，现任美国副总统兼参议院议长将在一月初的参众两院联席会议上公布投票结果。2021年1月6日，美国副总统彭斯（Mike Pence）将担任此角色。

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失衡的比重？

批评者认为，选举人团剥夺了美国数百万人的选举权，并赋予人口较低的乡村地区过高的比重。根据美国联邦选举委员会的数据，怀俄明州的一张选举人票大约代表19万人，加利福尼亚的选举人票则对应72万人。

科尔曼表示："半数以上的州通过选举人团制度取得比全民投票更大的影响力。"

但他也强调："在赋予人口较少地区更多政治影响力一事上，参议院的问题比选举人团更大。美国参议院是个比例严重失衡的机构，与大州相比，较小的州在参议院的代表人数过多。"

后特朗普时代的共和党

2016年，特朗普以些微差距在"摇摆州"威斯康辛州、密歇根州、宾夕法尼亚州和佛罗里达州取胜，依照赢者全得制度一举拿下四州总计75张的选举人票。今年特朗普的主要支持者为未受高等教育的白人选民，这些选民在多数摇摆州里人数众多（亚利桑那州、乔治亚州、佛罗里达州、密歇根州、明尼苏达州、北卡罗来纳州、宾夕法尼亚州和威斯康辛州）。

当被问及选举人团制度的长远发展走向时，科尔曼表示："这个国家在地理上越来越受到党派的两极分化。我预计这种情况不会很快发生改变。"

"我认为美国面临的主要问题是共和党如何适应（明年一月或四年后的）后特朗普时代？这是美国政党系统面临的最大问题。"

科尔曼称，特朗普将政党推向"孤立主义、保护主义、本土主义的方向"。"这个政党是否会维持现状，或是退回五六年前的位置，在我看来是个主要问题，因为其他的一切都取决于此。"

"但如果共和党人维持现状，永远或至少在一个世代内继续作为特朗普党，我觉得他们执政的可能性非常渺茫。"

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