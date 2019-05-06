美国“退群”周年 伊朗宣布部分退出核协议

（德国之声中文网）美国退出核协议一周年之际，伊朗总统鲁哈尼宣布，伊朗也将部分退出该协议。伊朗通讯社报道称，鲁哈尼致函中国、德国、法国、英国及俄罗斯等国，通报了上述决定。开斋节当晚，鲁哈尼将接受国家电视台采访，以陈述做出上述决定的原因。一般认为，届时伊朗部分退出核协议的具体内容及其影响也将变得更加明朗。

此前，德黑兰就曾发出信号称，该国将逐步停止履行在核协议中做出的承诺，因为签约对方已经不履行相关义务。伊朗暂停履行承诺的第一部分，本周就开始实施。但具体包括哪些措施，目前尚不得而知。

有消息称，伊朗的措施将涉及核协议的两个技术部分。不过，观察家们普遍认为，伊朗在核协议中的技术性承诺非常明确，因此只有完全履行或完全退出两种选项。至于伊朗方面是否可以"减少"履行承诺的范畴，还有待维也纳国际原子能机构来定夺。

伊朗核协议是2015年在维也纳签署的。根据协议规定，国际社会将对伊朗实施严格监控，使其无法制造核武器。而作为回报，以美国为主的其他签约国则承诺减少对伊制裁，并实现经贸关系的正常化。

来自国际原子能机构的消息称，从2016年一月以来，伊朗遵守了核协议，未发现该国有任何违规行为。特朗普就任总统后，美国已于2018年5月宣布退出核协议。欧盟、中国及俄罗斯则继续坚持执行核协议。欧洲人专门设立了一个新的支付机制，即INSTEX（意为支付支持工具），期望以此绕开美国对伊制裁，维持同伊朗的经贸往来。但迄今为止，该机制收效甚微，因为各大银行担心遭到美国制裁，而不愿意为涉伊项目提供贷款。

伊朗方面宣布部分退出核协议后，欧盟表示正在对这一发展"进行评估"。一位不愿透露姓名的欧盟高级官员对德新社表示："有关信息还需要进一步的分析。"他表示，今后几天内，欧盟将同中国、俄罗斯、法国、英国及德国进行磋商。一般认为，下周一的欧盟外长会议上，欧洲各国能就伊朗问题进行讨论。重启对伊制裁的任何决定，都须获得欧盟全体成员国批准才能生效。

中国外交部今天的例行记者会上，发言人耿爽回答相关提问时表示，"中方赞赏伊方迄今严格履行全面协议义务，坚决反对美方对伊单边制裁和所谓的'长臂管辖'，对美方有关做法进一步加剧伊核问题紧张态势表示遗憾。维护和执行全面协议是各方共同责任，我们呼吁有关各方都能保持克制、加强对话，避免紧张局势轮番升级。中方将与有关各方保持沟通，继续为维护和执行全面协议作出努力，同时坚定维护本国企业合法和正当权益。"

达扬/苗子（德新社）