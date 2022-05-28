 美国连续发生恶性枪击事件，多人死亡 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.06.2022

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时政风云

美国连续发生恶性枪击事件，多人死亡

在刚刚过去的周末，美国3个城市分别发生枪击事件，共导致9人死亡、20多人受伤。

USA Philadelphia Shooting Schießerei

宾夕法尼亚州费城热闹酒吧和餐馆区发生枪击

DW.COM

美國德克薩斯州24日發生槍擊案，州長說，一名18歲的年輕人在該州小城烏瓦爾德（Uvalde）的一所小學槍殺了至少18名兒童，事件另造成3名成人死亡。他還表示，槍手已經死亡，可能是被警察射殺。

美國德州小學槍擊案造成19名兒童及2名教師喪命，槍手則被警員擊斃。事發後，這個拉丁裔居民為主的小社區受到全球關注，槍手身份及犯案過程也被一一披露。此事件也再次引發美國社會對於槍枝控管的討論。

德州小学枪击案发生仅仅三天后，美国全国步枪协会NRA在德州休斯顿召开年会。特朗普到会发表讲话称，邪恶的存在正是公民应武装起来的理由。会场外有数千民众举行抗议。

（德国之声中文网）最近一次枪击事件发生在周日早晨，地点是密歇根州的萨吉诺（ Saginaw ）。据美国电视台WEYI援引当地警方报道，有3人死亡，14人受伤。 

同一天，在宾夕法尼亚州费城一繁忙酒吧和餐馆区，两男子之间发生枪战，现场人们惊恐万状，至少有3人饮弹身亡，12人受伤。  

此前一天，周六午夜，在田纳西州查塔努加（ Chattanooga ）一酒吧附近发生另一起枪击事件，3人被杀、14人受伤。   

在同一个周末，10岁少女拉米雷斯（ Alithia Haven Ramirez ）下葬。她是在乌瓦尔德（ Uvalde ）一18岁男子用AR-15半自动突击步枪疯狂扫射中遭杀害的19名学童之一。根据一家殡仪馆发布的讣告，她喜欢踢足球，并梦想着有一天能在巴黎上艺术学校。  

《拥枪法》争议再度高涨    

枪击事件一再发生加剧了美国国内有关《拥枪法》的争议。根据非政府组织 "枪支暴力档案"(Gun Violence Archive)的记录，仅今年以来，美国国内已发生至少240起所谓的 "大规模枪击事件"。4人或4人以上死亡以及更多人受伤被定义为大规模枪击事件。  

上周四，美国总统拜登呼吁美国国会通过法律，禁止公民拥有突击步枪、扩大购枪人背景调查范围并出台更多枪支管控措施。  

领导跨党派枪支安全谈判的美国民主党参议员墨菲（ Chris Murphy ）上周日对CNN表示，他认为，国会有望通过涉及精神健康治疗投资、学校安全和进一步严格拥枪法的一揽子法案。

USA I Präsident Joe Biden spricht über die jüngsten Massenerschießungen

拜登总统在白宫发表讲话，望加强枪支管制

（路透社）

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