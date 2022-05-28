美国连续发生恶性枪击事件，多人死亡

（德国之声中文网）最近一次枪击事件发生在周日早晨，地点是密歇根州的萨吉诺（ Saginaw ）。据美国电视台WEYI援引当地警方报道，有3人死亡，14人受伤。

同一天，在宾夕法尼亚州费城一繁忙酒吧和餐馆区，两男子之间发生枪战，现场人们惊恐万状，至少有3人饮弹身亡，12人受伤。

此前一天，周六午夜，在田纳西州查塔努加（ Chattanooga ）一酒吧附近发生另一起枪击事件，3人被杀、14人受伤。

在同一个周末，10岁少女拉米雷斯（ Alithia Haven Ramirez ）下葬。她是在乌瓦尔德（ Uvalde ）一18岁男子用AR-15半自动突击步枪疯狂扫射中遭杀害的19名学童之一。根据一家殡仪馆发布的讣告，她喜欢踢足球，并梦想着有一天能在巴黎上艺术学校。

《拥枪法》争议再度高涨

枪击事件一再发生加剧了美国国内有关《拥枪法》的争议。根据非政府组织 "枪支暴力档案"(Gun Violence Archive)的记录，仅今年以来，美国国内已发生至少240起所谓的 "大规模枪击事件"。4人或4人以上死亡以及更多人受伤被定义为大规模枪击事件。

上周四，美国总统拜登呼吁美国国会通过法律，禁止公民拥有突击步枪、扩大购枪人背景调查范围并出台更多枪支管控措施。

领导跨党派枪支安全谈判的美国民主党参议员墨菲（ Chris Murphy ）上周日对CNN表示，他认为，国会有望通过涉及精神健康治疗投资、学校安全和进一步严格拥枪法的一揽子法案。

（路透社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。