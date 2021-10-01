美国违约倒计时？为什么会走到这一步？

（德国之声中文网）首先，来介绍一下关于美债限额的一些基本知识：

债务限额规定了美国最多可以借多少钱来支付政府的账单，这其中也囊括了从社会福利项目到军队的工资。

根据美国财政部的数据，自1960年以来，该限额已经被提高、暂停或者推迟了78次：29次是在民主党政府时期，49次是在共和党政府时期。

上任总统特朗普2019年通过了一项预算措施，将该限额暂停了两年，当限额在2021年8月1日恢复时，美国债务已达到了上限，现在为28万亿美元。

美财长耶伦宣布，美国政府从8月起采取非常规措施，但这些措施将不再足以支付10月18日之后华盛顿的账单。

耶伦9月30日在众议院金融服务委员会上警告说，如果发生违约，"我认为这对经济和一个个美国家庭来说都将是灾难性的"。这将影响近5000万美国老人社保福利金的支付，导致士兵工资支付中断，针对家庭的扶贫计划暂停。

违约将是一种"自残"

如果真出现违约，这将成为美国有史以来的第一次。美国国债通常被认为是流动性最佳、最安全的资产之一。美债也是全球经济体系的支柱。

分析家们的共识是，华盛顿不支付债务利息将是一种"自残"，这将削弱刚从新冠疫情中有所复苏的经济，并可能对美国的国际地位造成永久性伤害。

此外，普遍认为，美债违约不仅仅会对美国，也会对整个世界经济、金融体系产生影响，可能导致世界资本市场的信任危机，引发全球经济动荡。

为何会陷入这一窘境？

虽然民主党人控制着国会两院，但只占绝微弱优势。在当前的参议院中，两党占据的席位为50：50（美参议院共有100席位），但由于副总统哈里斯为民主党籍，在票数相同时有决定权，因此民主党是多数党。

正常的债务上限提高需要参议院60票以上的赞成，这意味着民主党人需要10张共和党人的选票，而作为反对派的共和党已经明确表示不会帮忙提高债务限额。

两党的算盘

这场斗争发生的背景是拜登希望国会颁布总额高达数万亿美元的两项支出案。

从共和党的角度来看，大手笔预算案的通过显然有利于民主党，特别是在明年还有国会中期选举的情况下。共和党人辩称，他们不会为支付这些法案而提高限额，虽然事实上要支付以往共和党和民主党政府授权的支出，无论如何都需要提高限额。

共和党人希望民主党人利用预算和解程序单方面批准提高限额。预算和解程序只需50票（副总统哈里斯在这时候就可以投一票，形成51：50）。不过截至目前，民主党方面并不想这样做，称该程序耗时且没有必要，希望在提高债务上限方面把共和党人也拉上船。

大部分华盛顿的观察家认为，两党其实都不希望出现国家违约的情况，认为他们会以某种方式达成协议，而这很可能是在最后一分钟。

中国坐收渔翁之利？

这种情况以前也发生过，但并非没有代价。

2011年在共和党人阻止提高债务限额后，距离美债违约仅剩几天时间。共和党表示，除非（来自民主党的）总统奥巴马同意在其支出计划中做出让步，他们才会同意提高债务限额。

金融服务公司晨星(Morningstar)指出，当时随着提高限额的最后期限临近，华尔街的市值蒸发了百分之六。信用评级机构标普几十年来首次下调了对美国联邦政府的信用评级，标普500指数大幅跳水。

随着目前的最新对峙继续，两党政策中心的经济政策主管阿卡巴斯（Shai Akabas）警告称，这样下去后果不堪设想，可能让中国这样的国家坐收渔翁之利。他说："随着我们不断出现这种险象环生的情况，要求改变世界储备货币的呼声会越来越高，这可能有利于中国。"

（法新社等）

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