美国进入疫情高峰 失业人口增至660万

（德国之声中文网）新冠肺炎病毒席卷全球，约200个国家地区累计确认人数已超过100万，超过5万人死亡。世卫总干事谭德塞则表示，深切关注新型肺炎疫情近期迅速蔓延及在全球扩散的情况，形容新增确诊病例在过去五星期，以近乎指数式增长，死亡病例过去一星期增加一倍以上。

纽约累计近2千人死亡

美国疫情急速扩散，确诊超过21万宗，是全球确诊数最多的国家，死亡个案超过4700宗，已超越中国。在重灾区纽约，当地新增确诊病例7917宗，累积增至83712宗。死亡数字72小时内增加一倍至1941人。

新冠疫情严重拖累了美国经济，受到重创的尤其是零售业。据周三公布的数字，仅在Macys一家公司就有12万人失业。全美的失业人口目前创下660万人的新高。

州长古莫(Andrew Cuomo)根据科学计量分析模式预测，疫情高峰将在4月底出现，或延续至整个夏天，死亡率持续高企。他呼吁民众按规定保持社交距离，下令关闭纽约市所有游乐场，但会继续开放公园，「善用公园的户外空间散步、晒太阳都很好，但不要群众聚集，不要打篮球，不要密切接触，不要违反社交距离规定」。

古莫胞弟丶有线电视新闻网络（CNN）主播Chris Cuomo也确诊，他称现时在寓所地下室自我隔离，将继续主持CNN节目。

特朗普拟限制航班

美国总统特朗普在白宫向记者称，正考虑限制美国本土航班数量，甚至全面禁飞，以防止疫情由重灾区蔓延至其他地区，但同时要顾及航空业可能进一步受创，「禁止所有航空公司的所有航班，是非常艰难的决定。我们考虑针对航空热点，一个热点到一个热点的航线」。

他坚持不会全国封城，表示应保持灵活，由各州政府自行决定，「每个州情况不一样，有些州份问题不大」。目前佛罗里达州及内华达州已宣布实施居家隔离令，要求民众留在家中。

此外，特朗普在记者会上被问及如何评估中国数据的准确性时称，「我不是中国的会计师」，不知道实际情况，但看来中国疫情数据似乎有点轻微。

周三较早时，彭博引述三名官员称，美国情报官机构上周向白宫提交机密文件指中国隐瞒疫情，蓄意少报确诊及死亡人数。副总统彭斯同日接受CNN访问时说：「要是中国当时更积极，我们的处境本可以更好。」



美国CDC或改变戴口罩指引

美国CDC：审视戴口罩指引

美国疾病控制和预防中心（Centers for Disease Control and Prevention）目前只建议病患和照顾者戴口罩，但政策有可能改变。该中心主任雷德菲尔德（Robert Redfield）表示，两成半新冠肺炎患者无病徵，而证据显示无症状感染者可广泛传播病毒，当局考虑改变立场呼吁全民戴口罩防疫，「显然有来自新加坡丶香港和中国的数据正在研究这个问题。基於新数据有显着的无症状者传染病例，我们正在谨严审视戴口罩的建议」。

另外，目前停泊在关岛的罗斯福号航母有过百人感染，近3000名海军人员将在周五前下船。舰上有4000多名官兵，舰长早前写信求救，要求美国海军让全员下船检测隔离。

这样的疫情下，美国圣路易斯联储银行经济师加斯康（Charles Gascon）预测，美国逾6600万名雇员属於最可能被解雇一族，这些职位相当於美国总就业人口的46%，高危行业包括食品加工及服务业丶生产丶销售及维修等。

温布顿取消 二战后首次

继欧洲国家杯和东京奥运延期后，再有大型赛事受影响。原定6月28日至7月11日举行的第134届温布顿网球公开赛宣布取消，为二战后首次。赛事原预料今夏可创造2.5亿英镑收入，温布顿表示会把比赛用的医疗设备捐给英国政府。

国际会议方面，英国宣布原定11月在苏格兰格拉斯哥举行的联合国气候变化大会，延至明年举行。原定10月在中国昆明举行的有关保护濒危物种的会议，也被推迟到明年。



东京政府呼吁民众留在家中

日本扩大入境禁令 东京延长停课

日本过去一日新增265人确诊，是连续两天超过200宗, 并再创单日新高；本土累计超过2400人感染，69人死亡。东京昨新确诊66宗病例，东京都知事小池百合子表示年轻确诊者正在增加，东京政府考虑当地公立学校延长停课至5月6日。因应口罩短缺问题，日本政府4月中旬开始将为全国每户发放两片布口罩。

日本扩大入境禁令，4月3日起禁止73个国家及地区的外国人入境，且包括日本国民在内的所有入境者要隔离14天。日本医师会发布「医疗危机状况宣言」，指出疫情扩大已导致部分地区医院床位不足。首相安倍晋三形容，国家处於战後从未经历过的「国难」状态，正设想最坏情况，就各种可能性进行准备工作，惟目前未到紧急状况。



中国各地陆续复工

中国新增35确诊 钟南山料4月底缓和

中国4月1日新增35宗确诊病例，全部是境外输入，无症状感染者新增55宗，同日9宗转为确诊病例，目前仍有1075人接受医学观察。

中国国家卫健委高级别专家组组长锺南山4月1日接受深圳卫视专访，预料全球疫情4月底缓和，他相信中国不会有第二波疫情高峰，又强调无症状感染者不会引起大爆发。

中共总书记丶国家主席习近平昨考察杭州，他指防疫不能够麻痹，仍然要防止大型聚集活动，体现疫情下国家的治理水平，「该管起来就能够迅速地管起来丶该放开又能够有序地放开，收放自如，进退裕如，这是一种能力」。新华社图片显示，习近平在杭州西溪国家湿地公园撑黑伞并除下口罩，大批官员紧随其后。

另外，广东省通过《广东省野生动物保护管理条例》，食用国家重点保护野生动物，最高可被判罚野生动物及其制品价格的20倍罚款，食用非国家重点保护野生动物或其他陆生动物，最高可罚5倍罚款。条例5月1日生效。

李澄欣/邹宗翰（综合报导）