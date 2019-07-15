美国这位白人总统不依不挠

（德国之声中文网）美国总统特朗普在他率先发起的与4名民主党众议员的冲突上又加一码。他推文道，"我不信这4位众议员能爱我们的国家"，"她们应就她们所说的可怕的（充满仇恨的）话向美国（和以色列）道歉"。

在野阵营谴责特朗普再度攻击有色人女政治家。有意成为民主党下届总统候选人的参议员布克（Cory Booker）就表示，特朗普"比种族主义者更恶劣"。

纽约、底特律、芝加哥

一周前，特朗普要求联邦众议员亚历山德里娅·奥卡西奥-科尔特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）、伊尔汉·奥马尔（Ilhan Omar）、阿亚娜·普雷斯利（Ayanna Pressley）和拉茜达·塔利布（Rashida Tlaib）回到她们的来源地，"帮助使这些完全破败、犯罪猖獗的地方重返秩序"。

这4名议员均为美国公民：奥卡西奥-科尔特斯原籍波多黎各，在纽约出生；塔利布是一名巴勒斯坦移民之女，出生底特律；普雷斯利是非裔美国人，在芝加哥出生；奥马尔出生索马里，但幼时即入了美国籍。

上周三（7月17日），在一次竞选集会上，特朗普再度煽动对这4名民主党女议员的敌意。他称她们是"左翼意识形态者"，试图"摧毁我们的宪法"。在他提到奥马尔的名字时，人群中发出仇外呼应，高喊"送她回去！"。特朗普最初表示不赞同此类口号，但后来即为他们作辩护，赞扬他们是"了不起的爱国主义者"。

总统造势

共和党人特朗普发动此类攻击的目标显然是，在2020下届总统选举背景下，动员起他的白人选民。不过，政治学家们指出，此举也隐含着风险，因为他的这些受到批评的种族主义言论也有可能刺激民主党选民踊跃参与投票。

凝炼/李鱼（德新社、美联社）