 美国边境保护官员救下两名儿童 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.04.2021

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时政风云

美国边境保护官员救下两名儿童

被人口走私贩从四米高界墙扔到美国一边的两名厄瓜多尔儿童获救。这两名获救儿童是姐妹俩，分别为3岁和5岁。

BdTD | Tijuana | Grenze USA Mexiko

美墨边境（资料图片）

（德国之声中文网）美国海关和边境保护局（CBP）当地时间周三（３月３１日）通报说，获救后，姐妹俩在医院接受了检查，并暂时由该机构代管，直至可移交给卫生主管部门。   

周二晚，美方边境巡逻人员目睹了在美国新墨西哥州的圣特雷莎（Santa Teresa）附近发生的这一幕，并迅速救下孩子。边境巡逻队发布的一段视频显示，一走私者坐在界墙上，先后拉上两女孩，然后分别将她们仍到界墙美方一侧地上孩子们被留在了黑暗中，走私贩逃之夭夭。

美国国土安全部部长马约卡斯（AlejandroMayorkas）痛斥走私犯这一行为。他表示，"人口走私犯虐待儿童并从其父母的绝望中获利的这种非人道方式 是刑事犯罪，不道德.。"   

近来，在美国南部与墨西哥交界处被发现的移民数量大幅增加。他们当中有越来越多的无人陪伴的儿童和青少年。来自边境保护局的数据显示，仅2月份，就有近9500名无大人陪伴的未成年人越界，几乎是去年12月的两倍。家庭和单身成年人重又被美国当局驱逐出境，但无人陪伴的儿童除外。  

由于进入美国边境的移民数量急剧增加，拜登总统政府处于越来越大的压力之下。   

凝炼／洪沙（德新社）  

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