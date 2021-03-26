美国边境保护官员救下两名儿童

（德国之声中文网）美国海关和边境保护局（CBP）当地时间周三（３月３１日）通报说，获救后，姐妹俩在医院接受了检查，并暂时由该机构代管，直至可移交给卫生主管部门。

周二晚，美方边境巡逻人员目睹了在美国新墨西哥州的圣特雷莎（Santa Teresa）附近发生的这一幕，并迅速救下孩子。边境巡逻队发布的一段视频显示，一走私者坐在界墙上，先后拉上两女孩，然后分别将她们仍到界墙美方一侧地上；孩子们被留在了黑暗中，走私贩逃之夭夭。

美国国土安全部部长马约卡斯（Alejandro Mayorkas）痛斥走私犯这一行为。他表示，"人口走私犯虐待儿童并从其父母的绝望中获利的这种非人道方式 是刑事犯罪，极不道德.。"

近来，在美国南部与墨西哥交界处被发现的移民数量大幅增加。他们当中有越来越多的无人陪伴的儿童和青少年。来自边境保护局的数据显示，仅2月份，就有近9500名无大人陪伴的未成年人越界，几乎是去年12月的两倍。家庭和单身成年人重又被美国当局驱逐出境，但无人陪伴的儿童除外。

由于进入美国边境的移民数量急剧增加，拜登总统政府处于越来越大的压力之下。

凝炼／洪沙（德新社）

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