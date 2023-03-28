美国路易斯维尔发生枪击事，致5人死亡

（德国之声中文网）警方周一（4月11日）表示，美国肯塔基州路易斯维尔市一家银行发生枪击事件，造成 5 人死亡，9 人受伤。路易斯维尔大学医院发言人方丹 (Heather Fountaine) 说，包括两名警察在内的8人因枪击受伤正在接受治疗。

警方确认枪手是一名 25 岁的银行前雇员。警方说，在被击毙之前，他使用了一支步枪射杀并直播了这次袭击。

州长的朋友未能幸免于难

在事件发生后的新闻发布会上，肯塔基州州长贝希尔 (Andy Beshear) 几欲落泪，他表示认识一些这场袭击的受害者。"我有一个非常亲近的朋友今天没能活下来。"他说，"还有一个朋友正躺在医院，我希望治疗顺利。"

拥有625,000人口的路易斯维尔市市长格林伯格（Craig Greenberg）说："我们将作为一个共同体团结起来，努力防止这些可怕的枪支暴力行为在这里和全州继续发生。"

代表肯塔基州的参议院共和党领袖麦康奈尔（Mitch McConnell）在推特上写道，他对这一消息感到"震惊"，并向受害者家属和城市表达了"感想和祈祷"。

警方赶到现场，凶手仍在射杀

社交媒体帖子显示，警方在接到紧急电话后几分钟就赶到了现场，制止了这场仍在射杀的悲剧。"这是一个悲惨的事件。" 路易斯维尔市警察局的汉弗莱（Humphrey）说， "但是警官们的英勇应对，确保没有让事情没有变得更加严重。"

根据美国非盈利组织枪支暴力档案（Gun Violence Archive）的数据，路易斯维尔事件是美国今年发生的第146起大规模枪击事件--即 4人或 4人以上被枪击或死亡的事件。

就在两周前，在位于路易斯维尔以南160 英里（260 公里）的纳什维尔，一名前学生一所基督教小学杀害了3名儿童和3名成人。

尽管公众对枪击事件感到愤怒，但美国加强枪支管制的努力遭到共和党的反对。

拜登总统在推特上写道："太多的美国人正在为不作为付出生命的代价。"作为这一僵局的最新例证，田纳西州的两名议员在参加抗议活动呼吁更严格的枪支管制之后被州议会开除。

（美联社、路透社、法新社

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