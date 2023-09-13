 美国跨党派议员敦促华尔街遵从对华投资限制 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.09.2023

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美国跨党派议员敦促华尔街遵从对华投资限制

美国众议院跨党派的中共问题特设委员会以国家安全为由，敦促华尔街高管们接受针对美国对华投资的新限制。到目前为止，华尔街一些企业对这些投资限制态度冷淡。

《华尔街日报》引述荣鼎集团美中关系全国委员会的研究数据，截至2020年底，美国投资者持有1.1万亿美元中国股票，并增持了1000亿美元中国债券。这一庞大的数额超过了美国在中国的直接投资。

《华尔街日报》引述荣鼎集团美中关系全国委员会的研究数据，截至2020年底，美国投资者持有1.1万亿美元中国股票，并增持了1000亿美元中国债券。这一庞大的数额超过了美国在中国的直接投资。

（德国之声中文网）据《华尔街日报》报道，美国众议院跨党派的中共问题特设委员会(House Select Committee on the Chinese Communist Party)主席加拉格尔(Mike Gallagher)周二（9月12日）在公开听证会上批评逐利的美国金融高管为中国的发展提供了资金支持。

他和和该委员会的民主党领袖希纳穆尔提(Raja Krishnamoorthi)都表示支持通过新的立法限制美国对某些中国公司公开交易股票和债券的投资。他们认为通过立法限制会比现有的经济制裁更进一步。报道指出，目前的规定主要限制美国企业与某些中国公司以及包括先进制程半导体在内的一些领域的商业往来。

加拉格尔本周一还曾表示，“（中国国家主席）习近平正在备战。中国国内的经济问题可能会使入侵台湾的可能性增加而不是减少，习近平打的盘算可能是，一场对台战争或许可以转移民众注意力，减少他们对国内政策失败的关注。”

芯片产业的未来什么样？

中共问题特设委员会本周还会进行兵棋推演，模拟美中因台湾起冲突带来的经济及金融冲击。华尔街的高管们也参加这场兵棋推演。

加拉格尔在接受台湾中央社采访时说，此次兵棋推演主要模拟关于制裁、国际资金清算系统（SWIFT）以及供应链韧性，模拟情境是2028年台海爆发危机而美方选择有限。探讨今日该怎么做，日后面临危机才有更多决策空间。

他说：“我们深刻认识到，现在做愈多，让供应链移出中国、切断流入中国关键领域的美国资本，未来就更有机会解除危机。因为我们一旦让中国掌握技术优势或制药供应链，等于就给他们在危机时胁迫我们的武器。”

《华尔街日报》引述荣鼎集团美中关系全国委员会(National Committee on U.S.-China Relations)的研究数据，截至2020年底，美国投资者持有1.1万亿美元中国股票，并增持了1000亿美元中国债券。这一庞大的数额超过了美国在中国的直接投资。荣鼎集团推算，过去30年间美国在华直接投资为2850亿美元。

今年8月，美国总统拜登签署行政命令，禁止美国风险资本和私募股权公司向中国开发半导体和其他微电子、量子计算机和某些人工智能应用的努力投入更多资金。美国政府官员表示，此举完全是出于国家安全考虑，而不是为了获得经济优势。

（华尔街日报等）

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